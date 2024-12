“NETANYAHU HA ORCHESTRATO L’ATTACCO CONTRO I MEDIA” – YAIR LAPID SI RICORDA DI ESSERE ALL’OPPOSIZIONE E BOMBARDA IL PREMIER CHE HA IMPOSTO A OGNI ENTE PUBBLICO DI TAGLIARE LA PUBBLICITÀ E OGNI RAPPORTO CON “HAARETZ”, DOPO LA SPARATA DELL’EDITORE CHE HA DEFINITO I TERRORISTI PALESTINESI DEI “COMBATTENTI PER LA LIBERTÀ”: “IN QUALE TIPO DI PAESE LA CRITICA AL GOVERNO VIENE ETICHETTATA COME TRADIMENTO? DAL 2022 SIAMO SCESI DI 15 POSIZIONI NELLA CLASSIFICA SULLA LIBERTÀ DI STAMPA, MA LUI VUOLE CHE SCENDIAMO PIÙ IN BASSO…”

(ANSA) - Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha accusato il primo ministro Benyamin Netanyahu di aver portato a termine "un attacco pianificato e orchestrato" contro la stampa israeliana durante una conferenza "di emergenza" sulla libertà di espressione presso il Comitato di controllo dello Stato della Knesset a cui hanno partecipato rappresentanti dei media.

"In quale Paese, in quale tipo di Paese, il primo ministro parla in Parlamento contro l'idea fondamentale di una stampa libera? In quale tipo di Paese la critica al governo, il ruolo più basilare dei media, viene etichettata come tradimento?", ha chiesto. "La democrazia deve proteggere se stessa. Le due qualità fondamentali di una democrazia, le qualità che la differenziano da ogni altro tipo di regime, sono la sua capacità di criticare se stessa e di migliorarsi.

Entrambe sono impossibili senza una stampa libera. Entrambe sono sotto attacco", ha aggiunto Lapid. Israele è sceso di 15 posizioni nell'indice annuale sulla libertà di stampa di Reporter senza frontiere da quando il governo ha preso il potere nel 2022, ma "non è abbastanza per questo governo. Vuole che scendiamo ancora più in basso", ha detto il capo dell'opposizione, citando recenti iniziative legislative volte a garantire al governo la supervisione dei dati di ascolto televisivo e a privatizzare la Israeli Public Broadcasting Corporation e la Army Radio.

