Da www.corrieredellosport.it

Tutto chiarito, Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono ancora fidanzati ma hanno scelto di staccarsi sui social. I tifosi del talento della Roma e i fan della modella si erano preoccupati quando nei giorni scorsi avevano notato che i due non si seguivano più sui social e avevano eliminato tutte le foto insieme.

Il chiarimento di Chiara Nasti sul rapporto con Zaniolo

Chiara Nasti ha deciso di svelare la situazione: "Non sto passando un bellissimo periodo. Né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato delle dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Io vi chiedo di andare cauti con le parole. Sia io che lui siamo arrivati a un punto dove certe cose iniziano a pesare. Ora certe cose non le prendo più con una certa leggerezza.

chiara nasti2

Certa gente si va a immischiare in argomenti troppo delicati e privati, per questo motivo ho deciso di concentrarmi su me stessa. La nostra relazione c'è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l'appoggio in tute le sue scelte. Vi chiedo di non giudicare, quello che dite è veramente tanto forte. Vi prego di capire il momento. Per fortuna da entrambe le parti ci sono persone che ci stanno accanto e che non ci hanno mai fatto abbattere".

