«L' amore spirituale, platonico esiste da sempre. Sono forme d' amore meravigliose, di complicità». Così Sandra Milo racconta la sua storia priva di intimità sessuale con Alessandro Rorato, il suo fidanzato di 38 anni più giovane. Nonostante la differenza d' età, «sono fortunata ad averlo conosciuto, è molto più sensibile e dolce di me», rivela entusista l' attrice in studio a Live non è la D' Urso.

Era stata anticipata con grande clamore la presenza di Alessandro, imprenditore veneto nel settore della ristorazione, domenica sera sul divano bianco per le interviste della padrona di casa, ma purtroppo non è riuscito a intervenire perché positivo al Covid-19.

Quindi la Milo, classe 1933, il cui vero nome è Salvatrice Elena Greco - stella del cinema italiano guidata da registi che hanno fatto la storia della cultura cinematografica italiana - si è presentata a Canale5 con Azzurra, sua figlia.

Che assieme a Deborah e Ciro, gli altri due eredi,«sono il mio successo più grande», ha sempre sostenuto Sandrocchia che si è sposata ben quattro volte.

Ma questo amore è diverso, «non è come gli altri, non c' è sesso, perché io non ho l' età e non mi sento. Neanche un bacio ci siamo dati. Però è bello ugualmente, mi piace così», confessa l' attrice che è stata la musa di Federico Fellini. «È una storia affettuosa che mi dà gioia, la consiglio a tutti, specialmente in periodi così tristi», suggerisce. E c' è pure un anello che si tinge di mistero. «Mi ha regalato l' anello di fidanzamento, ma non lo porto, Alessandro sostiene che sfoggiare gioielli preziosi non sia elegante, l' ho depositato in banca», sostiene la Milo.

LE CRITICHE Ma in studio e sulla rete la love story tra Sandra e Alessandro ha scatenato inevitabili critiche e polemiche. Costantino Della Gherardesca mette in guardia lei: attenta che gli arrivisti che cercano di approfittare di donne famose sono sempre dietro l' angolo. La Milo, però, è certa della buona fede del suo uomo: «Sono buona ma anche intelligente. Io so chi è Alessandro e lo amo per quello che è, una persona bellissima, con sentimenti meravigliosi».

Ognuno è libero di fidanzarsi, dormire, frequentare chi desidera. La libertà di scelta, di opinione e pensiero è sacra. La libertà (santa subito) è un valore assoluto e mai dovrebbe essere messa in discussione. Tra l' altro la vita amorosa della Milo non è stata tutta rose e fiori: il primo matrimonio nel 1948 a soli 15 anni con il marchese Cesare Rodighiero, durato 21 giorni, è stato segnato dal dolore di un aborto, poi ci sono state le nozze tormentate con Moris Ergas e Ottavio De Lollis, con i rotocalchi pieni di liti furibonde, scontri in tribunale, conflitti per la custodia dei figli.

«Per questi uomini amore significava possesso e io non posso essere ingabbiata», ha raccontato in una intervista.

UOMO D' ALTRI TEMPI «Lui invece è un uomo d' altri tempi, mi vizia, mi coccola, il sogno di noi donne. L' ho incontrato a Venezia. Eravamo a una cena, lui era molto carino, riservato, molto gentile e presente con me. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere. Poi l' ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto».

Ne ha passate tante la Milo, dietro la sua ironia e voglia di vivere, ha nascosto spesso anche tanto dolore. Ora ha il diritto di vivere con chi vuole e come vuole, in barba a chi ha sempre da ridire. E proprio a chi è sempre pronto a giudicare gli altri, ricordo le parole pubblicate sui social in questi giorni dall' ex portiere storico del Milan Walter Zegna, in risposta a chi lo critica sul web per non essere stato un bravo padre: «Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia».

