“PER NOI L’ITALIA È UNA SECONDA CASA” – ALKETA VEJSIU COMMENTA LA SOLIDARIETÀ ALBANESE: “PER NOI È NATURALE, SIAMO COME DEI VICINI CHE CONDIVIDONO LO STESSO QUARTIERE. CI SENTIAMO COME UN PROSEGUIMENTO DELLO STIVALE” – “QUI PER USCIRE CHIEDIAMO L’AUTORIZZAZIONE CON UNA APP” (IN ITALIA, CARA ALKETA, STIAMO ANCORA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE DI CARTA) – VIDEO: IL MONOLOGO A MITRAGLIA A SANREMO

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Alketa Vejsiu

La solidarietà all'Italia? "E' naturale per noi, siamo come dei vicini che condividono lo stesso quartiere. Per noi l'Italia è una seconda casa e non dimentichiamoci che in Italia ci sono oltre 600mila albanesi: noi ci sentiamo come un proseguimento dello Stivale, soffriamo per il vostro Paese e tifiamo per voi”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Alketa Vejsiu, star della tv albanese e tra le donne sul palco dell'ultimo festival di Sanremo. In Albania, al momento, non ci sono molti casi di Coronavirus.

edi rama

Eppure avete restrizioni molto ferree. “Tutto qui è paralizzato, siamo isolati. Possiamo uscire un'oretta al giorno, un membro per ogni famiglia. Chiediamo l'autorizzazione attraverso una app online e, se andiamo a fare la spesa, poi ci controllano. E nel weekend dopo le 13 è tutto chiuso”, ha spiegato la giornalista a Un Giorno da Pecora.

