16 ago 2024 16:10

“NON ACCETTO NESSUN ACCOSTAMENTO CON QUESTO PSEUDO OMINO IMBRATTATO E SENZA PALLE” – IL PADRE DI MICHELE MERLO, IL CANTANTE DI “AMICI” MORTO A 28 ANNI PER UNA LEUCEMIA FULMINANTE, SI SCAGLIA CONTRO FEDEZ: LA NUOVA “AMICA” DEL RAPPER È LUNA SHIRIN RASIA, L’ULTIMA FIDANZATA DI MERLO, E IL PADRE NON HA GRADITO CHE IL NOME DEL FIGLIO RICICCIASSE PER UNA SLINGUAZZATA ESTIVA: “BUON GOSSIP, MA LASCIATE FUORI MICHELE CHE DI QUESTO INDIVIDUO NON HA MAI CONDIVISO NULLA, NEMMENO LA CREMA PER I PIEDI…”