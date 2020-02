“NON ARRESTATEMI, HO IL CORONAVIRUS!” - VETTE ALTISSIME A PISA, DOVE UN 24ENNE STAVA PER ESSERE FERMATO DAI CARABINIERI E HA FATTO FINTA DI SVENIRE E CADERE A TERRA FACENDO LEVA SUL PANICO PER L’EPIDEMIA CINESE - AVEVA APPENA TENTATO UN FURTO SU UN AUTOBUS DI LINEA ED È STATO COLTO SUL FATTO. I CARABINIERI NON SI SONO FATTI FREGARE E HANNO CHIAMATO I SOCCORSI. QUANDO HA VISTO L’AMBULANZA HA…

Carlo Baroni e Antonia Casini per www.lanazione.it/pisa

carabinieri

«Ho il Coronavirus". Poi avrebbe fatto finta di svenire e cadere a terra. Ci ha provato così, cercando di spaventare i militari dell’Arma, facendo leva sul terrore che l’epidemia cinese sta creando nel mondo, ad evitare le manette, dopo che lo avevano fermato e lo stavano arrestando. Ma i carabinieri non si sono fatti distrarre, hanno chiamato i soccorsi per le verifiche e le necessità del caso.

CORONAVIRUS

Ma quando ha visto arrivare l’ambulanza, il 24enne ha detto che stava bene e comunque, per il medico intervenuto, da quanto si apprende, non è stato poi troppo difficile appurare che il giovane aveva messo in piedi una pantomima per cercare, un po’ improvvisando, di togliersi dall’impiccio nel quale si era trovato ancora una volta. Impiccio non da poco per lui accusato di essere un borseggiatore (non è la prima volta) e che sarebbe stato colto sul fatto: per i militari della Stazione Pisa centrale era entrato in azione mentre si trovava insieme alla compagna, moldava e coetanea.

carabinieri controlli per il coronavirus

Il fatto è accaduto sabato nel pomeriggio a Pisa in via Bonanno, il 24enne aveva appena tentato un furto su un autobus di linea, vittima un turista brasiliano arrivato nella città della Torre. Come sono andati i fatti, ed il relativo tentato allarme del giovane, i carabinieri lo avrebbero riferito ieri mattina al giudice del tribunale di Pisa in sede di udienza per la convalida. All’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Porta a Mare per i giovane di origini massesi e residente a Pisa.

