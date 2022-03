“NON AVRANNO PACE QUI” – ZELENSKY CARICA LE TRUPPE UCRAINE, CHE SI PREPARANO A RESPINGERE L'AVANZATA DEI CARRI ARMATI RUSSI SU KIEV: NELLA NOTTE NELLA CAPITALE SONO STATE SENTITE QUATTRO FORTI ESPLOSIONI MENTRE DALLA VICINA BORODYANKA ARRIVANO LE IMMAGINI DI PALAZZI SVENTRATI – IL CONVOGLIO RUSSO LUNGO 60 CHILOMETRI È DA TRE GIORNI IMPANTANATO A 30 CHILOMETRI DA KIEV E IL PRESIDENTE UCRAINO ESULTA: “SIAMO LA NAZIONE CHE HA INFRANTO I PIANI DEL NEMICO IN UNA SETTIMANA. ABBIAMO UCCISO 9MILA RUSSI E...” - VIDEO

Kiev è stata colpita da quattro grandi esplosioni durante la notte. Immagini drammatiche arrivano dalla vicina città di Borodyanka dove un palazzo è stato sventrato mentre le forze russe continuano i bombardamenti sulla Capitale ucraina dove sono state prese di mira le stazioni radio e tv e la principale stazione ferroviaria.

Ma finora la capitale è stata risparmiata dalla furia russa che ha già travolto Mariupol e Kharkiv: il convoglio militare lungo 60 chilometri è rimasto bloccato nelle vicinanze della Capitale e da tre giorni non riesce ad avanzare. I carri armati si trovano a poco meno di 30 chilometri da Kiev dove hanno trovato la strenua resistenza delle forze ucraine.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha elogiato l'eroica resistenza delle forze armate e del popolo ucraino, sostenendo che 9.000 soldati russi sono stati uccisi in combattimento mentre mille carri armati e veicoli corazzati sono stati distrutti: «Siamo una nazione che ha infranto i piani del nemico in una settimana.

Era un progetto scritto da anni: subdolo, pieno di odio per il nostro Paese, il nostro popolo. Non avranno pace qui. Non avranno cibo. Non avranno qui un momento di quiete. Restituiremo agli ucraini ogni casa, ogni strada, ogni città e diciamo alla Russia: ci rimborserai per tutto ciò che hai fatto contro il nostro Stato, contro ogni ucraino».

