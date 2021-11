“NON CI LASCEREMO INTIMIDIRE DAL TERRORISMO” - BORIS JOHNSON DOPO L’ESPLOSIONE SUICIDA DI LIVERPOOL FA LA VOCE GROSSA, MA IL REGNO UNITO HA PAURA: IL COMITATO DI EMERGENZA COBRA HA ELEVATO L’ALLERTA TERRORISMO DA “SOSTANZIALE” A “ALTAMENTE PROBABILE” - LA MOGLIE DEL TASSISTA EROE, CHE HA EVITATO CHE L'ATTENTATORE POTESSE ENTRARE IN OSPEDALE E FARE UNA STRAGE: “È FORTUNATO AD ESSERE VIVO” - VIDEO

kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 21

Gb: Liverpool, comitato Cobra eleva allerta terrorismo

(ANSA) - Il comitato di emergenza Cobra, convocato oggi a Londra sotto la presidenza del premier Boris Johnson, ha elevato l'allerta terrorismo nel Regno Unito in seguito all'attentato di ieri a Liverpool. La minaccia passa da 'sostanziale' ad 'altamente probabile', come rende noto il governo britannico.

kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 20

L'indicazione è stata data a margine della riunione del comitato Cobra dall'organismo preposto, il Joint Terrorism Analysis Centre, o Jtac, ha spiegato ai giornalisti Priti Patel, ministra dell'Interno del governo Johnson.

La decisione è legata ai due attentati dell'ultimo mese per i quali è stata indicata una matrice terroristica: l'uccisione a ottobre nel sud dell'Inghilterra di David Amess, deputato della maggioranza Tory alla Camera dei Comuni massacrato a coltellate mentre riceveva i suoi elettori da un giovane britannico di origini familiare somale, additato dalle indagini come un cane sciolto ispirato dal jihadismo islamico; e l'esplosione ieri in un taxi a Liverpool dell'ordigno artigianale che ha ucciso solo il presunto attentatore grazie alla prontezza di riflessi di un "tassista eroe".

BORIS JOHNSON

"Il Jtac ha ora innalzato il livello di minaccia (legata al terrorismo) da 'sostanziale' a 'grave' poiché quello di ieri è stato il secondo incidente in un mese" nel Regno, ha detto Patel. Il livello 'grave' (in inglese 'severe') è il quarto più alto in una scala di 5 e presuppone un rischio di attentati "altamente probabile".

Gb: Johnson non ci faremo intimidire dal terrorismo

(ANSA) - I britannici "non si lasceranno intimidire" dal terrorismo. Lo ha detto il premier Boris Johnson reagendo a margine di un briefing sui vaccini anti Covid a Downing Street all'attentato di ieri a Liverpool. Johnson ha detto di non poter commentare l'accaduto a indagini in corso, ma ha confermato l'indicazione della polizia sulla matrice e la decisione d'innalzare l'allerta terrore nel Regno Unito da 'sostanziale' a 'grave', con minaccia "altamente probabile".

kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 9

Ha poi definito poi "esecrabile" l'esplosione avvenuta a Liverpool a bordo di un taxi, parlandone come di un monito al Paese a "restare vigile".

Gb: moglie tassista Liverpool, 'fortunato ad essere vivo'

(ANSA) - "Circolano molte voci sul fatto che mio marito sia stato un eroe bloccando il passeggero nell'auto ma la verità è, senza ombra di dubbio, che è fortunato ad essere vivo".

E' quanto si legge sul profilo Facebook attribuito a Rachel Perry, moglie di David Perry, il tassista rimasto lievemente ferito nell'attentato avvenuto ieri davanti ad un ospedale di Liverpool.

DAVE PERRY CON LA MOGLIE RACHEL

Secondo alcuni media britannici, Perry avrebbe bloccato le portiere del suo veicolo per lasciarvi chiuso dentro l'attentatore giusto in tempo prima dell'esplosione, in teoria evitando che il presunto terrorista potesse uscire dal taxi e colpire all'interno dell'ospedale. Per questo è stato definito un "eroe" e anche le autorità del Regno Unito hanno encomiato la sua presunta azione coraggiosa.

"L'esplosione è avvenuta mentre lui si trovava nell'auto e come sia riuscito a scappare è un assoluto miracolo. Aveva di sicuro qualche angelo custode che vegliava su di lui", si legge ancora sul post. Perry dopo le dimissioni dall'ospedale si sta riprendendo a casa dalle ferite lievi riportate e dallo shock subito.

kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 12 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 13 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 7 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 17 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 3 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 16 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 1 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 2 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 15 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 14 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 11 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 5 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 10 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 8 DAVE PERRY kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 4 kamikaze si fa esplodere in taxi a liverpool 6