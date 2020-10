“NON CI MERITIAMO UNA STELLA MICHELIN?” – CONTINUA LA SUPERCAZZOLA DI BURGER KING CHE, CELEBRANDO L’ORGOGLIO POP, SCRIVE UNA LETTERA ALLA MICHELIN: “AVETE MAI SERVITO IN QUALCUNO DEI RISTORANTI CONTENUTI NEL VOSTRO PICCOLO LIBRO ROSSO UN PIATTO COSÌ GUSTOSO IN SOLI 5 MINUTI” – LA RISPOSTA DELLA PRESTIGIOSA GUIDA: “PER GLI ISPETTORI DELLA NOSTRA GUIDA CONTANO: QUALITÀ DEI PRODOTTI, PADRONANZA DELLA CUCINA E…”

Lara de Luna per "www.repubblica.it"

lo spot di burger king

Una lettera alla Michelin. Solitamente una missiva indirizzata alla redazione della Guida più famosa della gastronomia internazionale, è scritta da uno chef - basti pensare alle richieste seguite alle ultime edizioni della Rossa, come la protesta di Marc Veyrat di settembre 2019 - ma la notizia che da qualche giorno sta rimbalzando sui social network riguarda una questione molto più pop.

E qualcosa di molto diverso da un ristorante stellato e dall'allure della nouvelle cuisine. E' la catena Burger King Belgio ad aver lanciato un appello sul Web, chiedendo alla Guida Michelin che gli venga l'ambito macaron per il nuovo Master Burger Angus. Aggiudicandosi anche una risposta dalla redazione della Michelin Belgio e Lussemburgo.

la risposta della guida michelin

"Non ce la meritiamo la stella"? Burger King lancia un appello alla Michelin

La lettera è stata inviata a mezzo cartellone pubblicitario e inizia sottolineando l'ovvio. "Sappiamo che l'accostamento tra la stella e Burger King non è immediato, a tavola non abbiamo posate d'argento o tovaglie di seta, o un cameriere a ogni ingresso. Al contrario potrete trovare tovaglioli di carta a ogni tavolo, mangiare con le mani, usufruire di un servizio take-away e mangiare il vostro pasto esattamente dove più vi aggrada".

rebel whopper di burger king 9

Orgoglio pop, in definitiva. Condito con l'orgoglio "di presentare la nostra nuova creatura, il Master Burger. Chiudete gli occhi e lasciatevi avvolgere dal delicato profumo arrostito di Angus, avvolto da morbido pane bianco. Le vostre papille gustative saranno deliziate da un pout pourri di sapori: maionese di cipolla, mostarda, Cheddar di qualità, bacon croccante, pomodori succosi, rucola croccante e molto altro ancora".

Tutto il resto è da scoprire, come la fotografia pubblicitaria, tagliata a metà. E da qui, parte il gancio che li ricollega alla Rossa: "Avete mai servito in qualcuno dei ristoranti contenuti nel vostro piccolo libro rosso un piatto così gustoso servito in soli 5 minuti, da mangiare un ristorante dove potete sedervi senza aver prenotato tre mesi prima? Assolutamente no. Per questo, cari ispettori, vi preghiamo di colmare questo gap durato 66 anni".

rebel whopper di burger king 6

Un pubblicità un po' azzardata - che ricorda la petizione di KFC di luglio 2019 - che però ha riscosso il successo desiderato. Grazie al repost di Burger King Lussemburgo che ha aumentato la visibilità di questa pubblicità, la redazione della Michelin Belgio e Lussemburgo ha "ricevuto al lettera" e risposto alla provocazione con un post Facebook ad alto tasso di ironia. "Chi ha detto che abbiamo bisogno di posate d'argento? - scrivono - Per gli ispettori della nostra guida contano: qualità dei prodotti, padronanza della cucina, armonia dei sapori, personalità del cuoco o della cuoca, regolarità nel servizio e correttezza del menu".

rebel whopper di burger king 8

E dopo un piccolo vademecum sui valori della Rossa, un rilancio pubblicitario da professionisti della comunicazioni: "Ritroviamoci il 1 novembre alla presentazione della Guida Michelin Belgio e Lussemburgo, così potrete scoprire se Burger King merita una stella!".

rebel whopper di burger king 4 spot burger king con andy warhol 5 rebel whopper di burger king 1 burger king 1 burger king 2 rebel whopper di burger king 2 rebel whopper di burger king 3 rebel whopper di burger king 5