“NON CI SONO DUE PAPI. IL PAPA È UNO SOLO” - RATZINGER, NEL COLLOQUIO CON IL “CORRIERE” A OTTO ANNI DALLA SUA RINUNCIA AL SOGLIO PONTIFICIO, RIBADISCE LA PRIMAZIA DI BERGOGLIO: “È STATA UNA DECISIONE DIFFICILE. MA L'HO PRESA IN PIENA COSCIENZA, E CREDO DI AVERE FATTO BENE. ALCUNI MIEI AMICI UN PO' "FANATICI" SONO ANCORA ARRABBIATI, NON HANNO VOLUTO ACCETTARE LA MIA SCELTA. PENSO ALLE TEORIE COSPIRATIVE CHE L'HANNO SEGUITA: CHI HA DETTO CHE È STATO PER COLPA DELLO SCANDALO DI VATILEAKS, CHI DI UN COMPLOTTO DELLA LOBBY GAY. NON VOGLIONO CREDERE A UNA SCELTA COMPIUTA CONSAPEVOLMENTE…”