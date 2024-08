“NON LE DO LA SEPARAZIONE, PIUTTOSTO L’AMMAZZO” - IL 73ENNE DOMENICO OSSOLI, EX AUTISTA DI PULLMAN, LO AVEVA RIPETUTO PIÙ VOLTE AI TRE FIGLI E ALLA FINE L’HA FATTO: HA UCCISO A ROMA LA MOGLIE, LA 72ENNE ANNARITA MORELLI, CON UN COLPO DI PISTOLA - L’UOMO AVEVA UN COMPORTAMENTO OSSESSIVO NEI CONFRONTI DELLA DONNA: AVEVA NASCOSTO UN DISPOSITIVO GPS SULLA SUA AUTO, FORSE ANCHE MICROCAMERE IN CASA E APP-SPIA NEI TELEFONI - LEI VOLEVA SEPARARSI DOPO TANTI TRADIMENTI, LUI ERA OSSESSIONATO DAI SOLDI CHE AVREBBE DOVUTO DARLE: “NON LA VOGLIO MANTENERE IO”

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

«Piuttosto l’ammazzo, ma non le do la separazione». Domenico Ossoli, 73 anni, ex autista di pullman, cacciatore autorizzato a girare anche con una pistola, lo aveva ripetuto più volte ai tre figli, per i quali aveva un comportamento ossessivo nei confronti della loro madre, Annarita Morelli, di un anno più giovane, che aveva già avviato le pratiche davanti al giudice civile.

Una scelta difficile per la donna che comunque, per chi indaga, «voleva sottrarsi al controllo ossessivo» del marito, arrivato a nascondere un dispositivo gps sulla sua auto, non si esclude anche microcamere in casa e app-spia nei telefoni. È questo il movente del femminicidio di ieri alle 9 di Ossoli davanti a una tabaccheria in via Palombarese, a Fonte Nuova, a nord di Roma.

«Ho sparato a mia moglie, ma non volevo ucciderla. Chiamate un’ambulanza», ha detto con freddezza il 73enne al tabaccaio che aveva appena udito uno colpo nel parcheggio. A pochi metri c’era la Panda rossa della vittima, con lo sportello e il finestrino del guidatore aperti: riversa sul sedile la 72enne, casalinga, colpita a bruciapelo alla spalla sinistra da un proiettile calibro 7.65 che ha raggiunto il cuore. È morta qualche istante più tardi.

«Sono stato io», ha detto Ossoli ai carabinieri consegnando un borsello con la sua Beretta. È il 56esimo femminicidio nel 2024 […] A Ossoli è contestata la premeditazione.

Non risultano denunce di maltrattamenti o violenze, ma secondo alcuni testimoni l’ex autista «parlava male della moglie, aveva tentato di convincerla a non separarsi, ma lei non ne voleva sapere: troppi tradimenti». In realtà Ossoli andava ancora a dormire da lei, pur essendosi trasferito da un anno a Norcia. Ieri è arrivato proprio dall’Umbria. Con la pistola alla cintola. Grazie al gps sapeva dove avrebbe trovato la moglie […]

DOMENICO OSSOLI E ANNARITA MORELLI

«Era ossessionato dai soldi che le doveva, non parlava d’altro- Mi diceva “non la voglio mantenere io, basta”» : solo lunedì scorso Salvatore Grosso ha ascoltato nella sua officina l’ennesima lamentela del 73enne. Il garage è accanto all’abitazione che i coniugi hanno condiviso per 40 anni e dove hanno cresciuto i figli. Era il rifugio di Annarita. […] Sotto choc i vicini della coppia. «Lui voleva vendere la casa», dice un residente. Ma la moglie sopportava la convivenza parziale e faceva di tutto per non pesare su Ossoli che le versava 300 euro al mese: tirava avanti con qualche lavoretto […]

