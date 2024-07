“NON DOVREI ESSERE QUI, DOVREI ESSERE MORTO” – DONALD TRUMP PARLA PER LA PRIMA VOLTA DOPO L’ATTENTATO AL COMIZIO IN PENNSYLVANIA: “È STATA UN’ESPERIENZA MOLTO SURREALE” – APPENA ATTERRATO A MILWAUKEE, PER LA CONVENTION REPUBBLICANA, HA ALZATO IL PUGNO, RIPETENDO IL GESTO ORMAI ICONICO FATTO SUBITO DOPO ESSERE STATO COLPITO DAL PROIETTILE SPARATO DA MATTHEW CROOKS - VIDEO

donald trump arriva a milwaukee e alza il pugno

(ANSA-AFP) - "Non dovrei essere qui, dovrei essere morto": lo ha detto Donald Trump in un'intervista rilasciata ieri al New York Post a bordo del suo aereo diretto a Milwaukee per la Convention nazionale repubblicana, dove dovrebbe essere confermato come candidato presidenziale del partito.

L'ex presidente degli Stati Uniti ha definito poi il fallito attentato alla sua vita un'"esperienza molto surreale".

TRUMP A MILWAUKEE, SCENDE DALL'AEREO E ALZA IL PUGNO

(ANSA) - Al suo arrivo a Milwaukee per la convention repubblicana, Donald Trump è sceso dall'aereo alzando il pugno. Il gesto, ormai diventato iconico, che ha fattp anche subito dopo essere stato colpito da un proiettile durante il comizio in Pennsylvania. Il tycoon, in giacca e camicia, è sembrato in buone condizioni.

INTERVISTA DI DONALD TRUMP AL NEW YORK POST MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP thomas matthew crooks l attentatore di donald trump DONALD TRUMP CON IL PUGNO CHIUSO DOPO L ATTENTATO MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP AMERICAN POLYGONS - MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP BY VUKIC DONALD TRUMP CON IL PUGNO CHIUSO DOPO L ATTENTATO - BUTLER, PENNSYLVANIA l attentato a donald trump visto da un altro angolo 4 IL MOVIMENTO CHE HA SALVATO LA VITA A DONALD TRUMP