Elisabetta Gregoraci è finita di nuovo nel mirino dei soliti haters […]. La showgirl ha infatti pubblicato delle foto da Taormina dove si trova per lavoro, una città alla quale la Gregoraci è molto legata. Eccola dunque al bar mentre gusta una granita e ancora lei in alcuni scorci molto belli. In una di queste foto però, le gambe della conduttrice appaiono lunghissime, ma è tutta colpa del grandangolo.

[…] Ma attenzione, perché oltre ai cuoricini e ai complimenti la Gregoraci è stata attaccata da alcuni follower: "Dovreste dire a chi si occupa dei filtri di non esagerare... guardate la seconda foto, sembrano le gambe di una giraffa.. Ridicola", scrive uno. "Ely questa foto ti è uscita male, le gambe sono lunghissime, non che tu l'abbia corte ma queste gambe sono come le forme dei grissini", commenta un altro. E ancora: "Nella seconda foto: numero 50 di scarpe e 3 metri di gambe. Si vede che è allungata". Ma Elisabetta ha subito reagito così: "Non ho bisogno di farlo".

