“NON ESCLUDIAMO UN SABOTAGGIO” – UNA SERIE DI SPAVENTOSE ESPLOSIONI HANNO DEVASTATO UN DEPOSITO DI ARMI DEL MINISTERO DELLA DIFESA IN KAZAKISTAN: IL BILANCIO PROVVISORIO È DI NOVE MORTI E DI ALMENO 80 FERITI MENTRE DECINE DI VILLAGGI SONO STATI EVACUATI DALLE AUTORITÀ - IL MINISTRO DELLA DIFESA KAZAKO NURLAN YERMEKBAYEV: “LE ESPLOSIONI SONO STATE INNESCATE DA UN INCENDIO. NON ESCLUDIAMO SIA STATO DOLOSO E…” - VIDEO

Almeno nove persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite in una serie di esplosioni avvenute ieri in un deposito di armi del ministero della Difesa nella regione di Jambyl, nel Kazakistan meridionale: lo hanno reso noto oggi le autorità del Paese.

Tra le vittime ci sono militari e almeno sei persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, mentre decine di villaggi sono stati evacuati dalle autorità. Il ministero della Difesa ha spiegato oggi che le esplosioni sono state provocate da un incendio scoppiato nel deposito di munizioni, che "si è rapidamente diffuso alle strutture di stoccaggio". Sono seguite diverse esplosioni, ha precisato il ministero sottolineando in un comunicato che l'incendio non è stato ancora domato.

