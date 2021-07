“NON ESCLUDO CHE ALCUNI POLITICI SI PROSTITUISCANO PER ESSERE RICANDIDATI…” - IL SOSPETTO VELENOSO DEL SENATORE EX PD (ORA GRUPPO MISTO), TOMMASO CERNO: “QUANDO UNO SMETTE DI PENSARE CON L'OBIETTIVO DI RIMANERE IN UN POSTO, IN PARLAMENTO, SE LO FA CON LA TESTA PUÒ FARLO ANCHE COL CORPO. E IO HO VISTO CENTINAIA DI…”

Da “il Giornale”

TOMMASO CERNO

«Non escludo che alcuni si prostituiscano per essere ricandidati, non escludo niente». Parola di Tommaso Cerno, senatore del Gruppo Misto, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su Youtube. «Quando uno smette di pensare - ha spiegato - con l' obiettivo di rimanere in un posto, in Parlamento, se lo fa con la testa può farlo anche col corpo. Quindi non lo escludo anche se non ho mai assistito a episodi del genere. Per me comunque è più grave farlo con la testa che col corpo. Di forme di prostituzione intellettuale in Parlamento - ha aggiunto il senatore, eletto nelle file del Pd che poi ha lasciato ne ho viste a centinaia».

