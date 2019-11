“NON È UN GATTO NORMALE” – UNA DONNA ARGENTINA ADOTTA UN GATTINO PUCCIOSO E POI SCOPRE CHE È UN PUMA – LA DONNA L’HA TROVATO PER STRADA E DOPO DUE MESI L’HA PORTATO DAI VETERINARI: I MEDICI L’HANNO AVVISATA DELLA PERICOLOSITÀ DELL’ANIMALE, CHE È STATO POI PORTATO IN UNA RISERVA. PER ORA LO HANNO CURATO, MA PRESTO SARÀ… – VIDEO

Da www.repubblica.it

il puma adottato da una donna argentina che l'aveva scambiato per un gattino

Una donna argentina, Florencia Lobo, ha trovato due gattini abbandonati per strada nella provincia di Tucuman, nel nord del paese, e ha deciso di adottarli. La femmina era troppo debole - ha raccontato - e non è sopravvissuta. Il maschio invece ce l'ha fatta. È stato chiamato Tito e dopo due mesi Florencia ha deciso di portarlo dal veterinario per un controllo.

la signora con il gattino che in realta' era un puma

"Appena l'ha visto - ha raccontato - ci ha detto che non sapeva di che animale si trattasse. Di certo non era un gatto normale". La donna ha poi contattato la riserva naturale "Horco Molle", dove hanno confermato che non si trattava di un semplice gatto, ma di un puma jaguarundi, un felino selvatico diffuso dal Texas al Sudamerica. Tito è stato così portato nella riserva dove ha ricevuto cure mediche: presto sarà reinserito nel suo habitat.

il puma adottato da una donna argentina che l'aveva scambiato per un gattino 1 il puma adottato da una donna argentina che l'aveva scambiato per un gattino 2 il puma adottato da una donna argentina che l'aveva scambiato per un gattino 3