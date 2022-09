16 set 2022 10:20

“NON HO NULLA PER VIVERE. NON SONO SCAPPATA CON IL MALLOPPO” – ARIANNA IACOMELLI, MOGLIE DI MASSIMO BOCHICCHIO, RACCONTA DI NON AVERE PIÙ UNA LIRA E FRIGNA PER IL DISSEQUESTRO DEI 500MILA EURO DEL SUO CONTO: “SONO FRUTTO DI 30 ANNI DI LAVORO. VIVO GRAZIE ALL’AIUTO DI AMICI. MIO MARITO NON CI HA LASCIATO NIENTE. I MIEI FIGLI NON POSSONO ANDARE PIÙ ALLA SCUOLA D’INGLESE E VIVIAMO IN UN APPARTAMENTO PIÙ PICCOLO. L’EREDITÀ DI MIO MARITO? NON VOGLIO I SUOI SOLDI…” (SOPRATTUTTO I SUOI DEBITI)