Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Arrivarci a 53 anni come lei. Eppure la meravigliosa Jennifer Aniston che oltrepassata la boa del mezzo secolo ha scelto di apparire seminuda sulla copertina di «Allure» spiega che pure lei, nonostante la ragazza possedesse sufficiente fascino per conquistare un ragazzo come Brad Pitt (e pure farsi sposare), ha sempre avuto problemi con il proprio corpo e nessuna voglia di mostrarlo.

Ora dichiara – quasi fosse una sfida, ma lo è solo con se stessa perché il suo corpo è al top – «Non ho più niente da nascondere». E Nel servizio fotografico si mette a nudo – letteralmente – reinterpretando le tendenze più sexy degli Anni Duemila: la vita bassa, i top reggiseno e l'iconico tanga gioiello di Gucci. Nell'intervista racconta di non essersi mai sentita così bene nel suo corpo e confessa il suo unico rimpianto.

Nel servizio l’attrice sfoggia capelli lunghissimi e lisci (probabile extension?), un look molto diverso dal celebre taglio «alla Rachel» che l'ha resa iconica ai tempi dello show Friends. Acconciatura a parte, non sembra passato un giorno dai tempi della serie cult.

Jennifer Aniston è in splendida forma, come spiega nell'intervista: «Mi sento bene in chi sono oggi, molto meglio di come mi sentissi a venti o a trent’anni, perfino all'inizio dei quaranta. Dobbiamo smettere di dirci cattiverie allo specchio. Un giorno avrai 65 anni, ti guarderai e penserai: ero uno schianto a 53 anni!».

Il rimpianto di un figlio mancato

Nell’intervista l’attrice mette a nudo anche la sua anima. E racconta anche la sua battaglia con l'infertilità e i vani tentativi, nel corso degli anni, di restare incinta. «Non so che avrei dato per sentirmi dire “Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa”. In quel momento non ci pensi, e eccomi qui. La nave purtroppo è salpata».

