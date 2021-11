18 nov 2021 18:39

“NON HO PRESO EITAN ILLEGALMENTE. SEGUO LA LEGGE, EDUCO I MIEI FIGLI A SEGUIRLA” - ACCUSATO DI AVER RAPITO IL NIPOTE PER PORTARLO CON SÉ IN ISRAELE, IL NONNO DI EITAN SI DIFENDE A "NON E’ L’ARENA": “SE AVESSI SAPUTO CHE C'ERA QUALCOSA DI ILLEGALE NON L'AVREI FATTO”. INTANTO I SUOI AVVOCATI PROSEGUONO LA BATTAGLIA – SLITTA IL RIENTRO DI EITAN IN ITALIA - VIDEO