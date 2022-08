“NON METTETEVI CONTRO LA MADRE. PERDERETE” – L’ESILARANTE VIDEO DI UN’INFLUENCER AMERICANA CHE HA STILATO LA SUA LISTA DI CONSIGLI SU COSA NON FARE SE SI SPOSA UN ITALIANO. OVVIAMENTE SI TRATTA DEI SOLITI CLICHÉ SUGLI UOMINI MAMMONI, MANGIATORI DI PASTA (AL DENTE, MI RACCOMANDO) E FISSATI CON IL CALCIO, MA ALLA FINE C’È PURE LA SORPRESA… - VIDEO

Un'influencer americana ha diffuso su Tiktok i suoi consigli su cosa non fare se si sposa un italiano. Dopo il matrimonio può essere difficile andare d'accordo. Così la giovane ha dato qualche suggerimento a chi vuole intraprendere una relazione con un italiano, ma non conosce la cultura del nostro Paese. Fatta di tradizioni e regole da rispettare, soprattuto in famiglia.

Uno dei consigli nel video è: dare sempre ragione alla madre dello sposo. Naturalmente, per evitare polemiche. Ma non fatevi mettere nella condizione di scegliere tra voi e lei, aggiunge l'influencer. Perché? Non vincereste: "la mamma è sempre la mamma". Fate in modo che la pasta sia sempre al dente è il secondo consiglio.

E poi: "non disturbatelo durante una partita di calcio". Si sa, gli per gli italiani il football è come una religione. Quarto consiglio: non fatelo ingelosire. E l'ultimo "advice"? Non sposate nessuno che non sia italiano, scherza Sarah.

