“NON MI FACCIO INTIMIDIRE DA ATTACCHI FARNETICANTI E PRIVI DI FONDAMENTO” – MARIO FALCONI, PRESIDENTE DEL X MUNICIPIO DI ROMA, INDICATO COME “L’IMPORTANTE POLITICO" BECCATO DAI VIGILI DURANTE UNA “CAMPORELLA” NELLA PINETA DI OSTIA, PASSA AL CONTRATTACCO: “SFIDO L'ANONIMO AUTORE DELLA FAKE NEWS A PRESENTARE DENUNCIA NEI MIEI CONFRONTI, QUESTO CONSENTIRÀ DI ACCERTARE LA VERITÀ DEI FATTI E POTRÒ DENUNCIARE PER CALUNNIA” – SULLO SFONDO, LA PRESENZA DELLA SEGRETARIA “ABUSIVA” DEL “MINI-SINDACO”: LA DONNA NON ERA NELL'ORGANICO DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE MA ERA TUTTI I GIORNI IN MUNICIPIO (UN ALTRO CASO BOCCIA?)

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Alessia Marani,Mirko Polisano per “il Messaggero”

mario falconi 8

Verifiche interne e, se necessario, una ricognizione su tutti i gruppi romani della polizia locale per capire quale pattuglia potrebbe avere sorpreso il politico del X Municipio di Ostia in pineta in auto e in atteggiamenti intimi con una donna in un punto di Castel Fusano non accessibile ai veicoli, infrangendo le regole. E, soprattutto, perché, nel caso, non sia stato messo a verbale. Dopo la pubblicazione a mezzo stampa del "sexgate" in salsa litorale, il Comando della Polizia di Roma Capitale si è affrettato a chiedere lumi […] al Gruppo territoriale di Ostia. […]

mario falconi 6

LE IPOTESI

Tra le ipotesi e i nomi circolati - ma che ha rispedito sin da subito in modo chiaro le accuse al mittente, anche quello del presidente del X Municipio, Mario Falconi che proprio ieri è tornato a commentare in termini duri la vicenda dal giallo in stile commedia sexy anni'80: «Non mi faccio intimidire da attacchi farneticanti e privi di fondamento - ha fatto sapere il minisindaco - e sono pronto a querelare chi diffonde fake news. Sono indignato per gli accostamenti ad altri fatti di cronaca politica, tesi solo a danneggiare la mia persona ed il Municipio che mi onoro di presiedere.

mario falconi 5

Sfido l'anonimo autore della fake news a dimostrare senso civico, coraggio e responsabilità morale, presentando denuncia nei miei confronti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti. Questo consentirà di accertare la verità dei fatti e potrò, cosa che anticipo fin da ora, denunciare per calunnia l'odierno sconosciuto responsabile delle mistificazioni».

[…] Gossip a luci rossi e violazioni "abbonate" a parte, il vero nodo cruciale emerso dalla vicenda […] è quello della presunta segretaria "abusiva" negli uffici di via Claudio. Non una presenza sporadica ma fissa. Come ribadito dai consiglieri di opposizione.

mario falconi 3

«Credevamo fosse inquadrata come segretaria e nello staff del presidente Falconi - dichiara Monica Picca, consigliera Lega X Municipio - vista la sua frequenza quotidiana e costante nelle stanze del parlamentino lidense». Una situazione già denunciata dall'associazione Labur nel 2022 alla cui richiesta di chiarimenti è seguita la risposta dell'attuale direttore del X Municipio Visca che ribadiva che la donna in questione non era inquadrata nell'organico dei dipendenti di Roma Capitale. E allora perché era tutti i giorni in Municipio? A che titolo utilizzava gli strumenti del Comune?

Ma soprattutto perché non lasciava il documento all'ingresso come fanno tutti i cittadini per accedere? […]

mario falconi 2 mario falconi 7 mario falconi 1 mario falconi 4