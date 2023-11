“NON MI FARETE SENTIRE UNA MADRE DI MERDA” – L’INFLUENCER PAOLA TURANI FRIGNA DOPO ESSERE STATA CRITICATA PER AVER LASCIATO IL FIGLIO AL MINI CLUB DI UN ALBERGO PER DEDICARSI QUALCHE ORA CON LE AMICHE - IL PICCOLO SI È MESSO A PIANGERE, QUALCUNO HA DOCUMENTATO LA SCENA, SUI SOCIAL I SOLITI HATER L’HANNO CRITICATA E LEI ORA VUOLE DENUNCIARE TUTTI: “SONO STANCA DELLE CAMPAGNE D’ODIO ONLINE” - VIDEO

Come Pierpaolo e Giulia anche Paola Turani e tanti altri subiscono ogni giorno attacchi ,diffamazioni calunnie da haters ,gossippari e gente cattiva che ha l’unico scopo di far soffrire e distruggere.. spero che prima o poi la pagherete tutti.. ! #prelemi pic.twitter.com/E8qoTpi9HR — È tutto magico..? (@ETuttoMagico) November 27, 2023

Estratto dell'articolo di Anna Lupini per www.repubblica.it

paola turani piange per le critiche sui social 4

Mentre le donne manifestano e i femminicidi continuano ogni giorno, c'è chi trova il tempo di "indignarsi" se una mamma decide di affidare il proprio bambino a una babysitter. Sembra paradossale, ma ormai la realtà ha superato da tempo la fantasia. Ecco quanto accaduto, e racconta, Paola Turani, nota influencer e modella.

In vacanza in un family resort ha lasciato il figlio al mini club dell'albergo con la baby sitter per andare a pranzo.

paola turani piange per le critiche sui social 3

Il bambino si è messo a piangere e una mamma che era lì ha scritto a un profilo di gossip che ha "denunciato" il tutto sui social. Ovviamente ne è scaturita una pioggia di critiche e 'ditini alzati' contro il comportamento "indegno" della donna.

[…] Paola Turani ha deciso di denunciare l'accaduto per vie legali, e ha poi postato il suo "sfogo" in una storia video […]

"Questi sono comportamenti volti a far sentire ancora una volta una donna una madre inadatta, sbagliata, inferiore verso qualcun altro e proprio nella settimana dedicata alla violenza sulle donne, che non è solo fisica ma verbale e psicologica, ecco un comportamento volto a sputare odio verso una donna, a denigrarla, a farla sentire come se fosse menefreghista, farla sentire in difetto. Potrete inventarvi tutte le cattiverie di questo mondo ma non mi farete mai sentire una madre di m... e una madre che non sono, perché so quanto valgo. Le persone intorno a me sanno benissimo l’amore che provo per Enea".

paola turani piange per le critiche sui social 2

[…] “Sono stanca delle campagne d’odio online e di leggere continuamente cattiverie. Chi sbaglia paga. Non funziona il motto: sparo m…da e resto nell’anonimato e me la cavo. Assolutamente no, risponderà delle sue azioni perché deve capire che certe cose non si fanno – conclude - Grazie invece alle persone che mi fanno sentire il loro supporto”.

paola turani 2 paola turani 3 paola turani paola turani 2 paola turani paola turani 1 paola turani foto di bacco (2) paola turani 3 paola turani paola turani in naeem khan paola turani paola turani in paolo sebastian paola turani paola turani paola turani 2 paola turani 3 paola turani paola turani paola turani paola turani piange per le critiche sui social 1