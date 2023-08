“NON MI FERMERANNO” – AGGUATO A DON ANTONIO COLUCCIA A ROMA: TENTANO DI INVESTIRE IL PRETE ANTI-SPACCIO DI TOR BELLA MONACA DURANTE LA MARCIA DELLA LEGALITÀ: FERITO UN AGENTE DELLA SCORTA TRAVOLTO DA UN GIOVANE BIELORUSSO A BORDO DI UNO SCOOTER. SONO ANCHE STATI ESPLOSI ALCUNI COLPI. IL RAGAZZO STRANIERO E' STATO FERMATO. NELLO ZAINO AVEVA UNA MANNAIA...

Da open.online

don antonio coluccia

Durante la marcia della legalità che si è svolta oggi pomeriggio in via dell’Archeologia, a Roma, un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata ha provato a investire don Antonio Coluccia, il prete anti-spaccio di Tor Bella Monaca.

Dopo uno scambio di battute, il centauro ha provato a passare sopra il parroco, investendo invece un suo agente della scorta. Immediata la risposta dei poliziotti presenti sul posto, che hanno sparato due colpi, uno dei quali ha colpito l’aggressore all’avambraccio. L’uomo è stato bloccato a terra dagli agenti e messo in stato di fermo.

luogo dell'aggressione a don antonio coluccia

Don Coluccia è rimasto illeso, mentre l’agente della scorta è stato ricoverato insieme all’aggressore al Policlinico Casilino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Don Antonio Coluccia è noto a Roma per la sua attività contro la criminalità organizzata. Spesso gira di notte tra le piazze di San Basilio – assieme alla scorta e a un’auto della polizia – per disturbare, armato di megafono e pallone, l’attività degli spacciatori

DON COLUCCIA :«CONTINUERÒ LA MIA BATTAGLIA»

Estratto da corriere.it

don antonio coluccia

«L'aggressione non mi fermerà. Continuerò la mia battaglia, che sto portando avanti contro la criminalità che controlla le piazze di spaccio a San Basilio, Quarticciolo e Tor Bella Monca». Sono le prime parole del sacerdote, riferite al telefono al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al capo della Polizia Vittorio Pisani, che lo hanno chiamato per sincerarsi delle sue condizioni poco dopo aver subito l'aggressione.

don antonio coluccia foto di bacco