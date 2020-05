“NON MI PIACCIONO LE DONNE COL PELO E ALLORA?” – EMIS KILLA A ‘LA ZANZARA’: “LE FEMMINISTE COSA VOGLIONO? SONO I MIEI GUSTI, UNA CHE SMADONNA NON MI PIACE. PREFERISCO UNA DONNA CON I PIEDI BELLI A UNA CHE HA UN BEL CULO” – “MI MASTURBO ANCHE TRE VOLTE AL GIORNO” – “LA PAROLA TR**A NON È OFFENSIVO, SE LO DICONO ANCHE LE RAGAZZE TRA LORO”. “SONO UN SICILIANO GELOSO, I TRADIMENTI NON LI SOPPORTO” – VIDEO

Da “la Zanzara – Radio24”

emis killa

“Sì, è vero. Non mi piacciono le donne coi peli sotto le ascelle e nemmeno sotto. E allora? A me le donne piacciono lisce. Ma il punto non è questo. Ho i miei gusti, secondo me la femminilità non è una ragazza che smadonna e parla come gli uomini, che non si fa i peli, non mi piacciono quelle che non si curano e non fanno la ceretta sulle gambe. Ma sono solo gusti miei, non ho detto che le altre non sono donne”.

EMIS KILLA E IL CUNNILINGUS

A La Zanzara su Radio 24 Emis Killa parla di gusti sessuali, donne e torna sulla polemica con le femministe. Sei feticista dei piedi?: “Hai voglia. Io dico sempre che mi piace di meno una donna che ha dei brutti piedi rispetto ad una che magari non ha tette o culo. Per me il piede bello è importante. Perché secondo me il piede bello è il piede femminile, curato, smaltato, senza alluce valgo o cose simili. Oddio, adesso salterà fuori qualcuno che dopo questa chiamata dirà: io ho i piedi come un hobbit, come ti permetti?”.

emis killa

Qual è il tuo rapporto con la masturbazione: “E’ bello acceso”. Quante volte al giorno?: “Arrivo anche a tre volte, e questo pur conducendo una vita sessuale bella colorata. E’ anti stress. C’è quello che va a farsi la corsetta, c’è quello che dipinge, poi ci sono quelli che si masturbano”. La usi la parola troia?: “Bisogna vedere che accezione dai alla parola troia. Può essere offensivo, ma può anche essere un elogio. La verità è che agli uomini piacciono le troie. Per troia non intendo una che va con tutti, ma una bella calda. Una ragazza passionale. Non è che puoi dire troia alla commessa del supermercato. E comunque troia se lo dicono anche fra di loro”. Ma tu sei uno geloso? Le corna le sopporti?: “No, su quello sono proprio siculo. Sono molto geloso. Non potrei mai permettere una cosa del genere”

emis killa

Emis Killa a La Zanzara su Radio 24 attacca ancora Vittorio Brumotti: “Va a rompere i coglioni con le telecamere da gente che fa certe cose, cosa ti aspetti?”. “Se voleva smascherare certe cose faceva l’infiltrato, invece così non risolve nulla e quelli continuano a spacciare”. “Brumotti è masochista, se le va a cercare”

emis killa

“Per me se la va a cercare. Non è che io sia nemico di Brumotti, però sicuramente non ci stiamo simpatici. Perché l’ho visto più volte ironizzare su me e sui miei colleghi, dandoci dei drogati con quei meme stronzi che mette sulla sua pagina di Instagram. Diciamo che non c’è amore. Non penso di scoprire l’acqua calda se dico che se le va proprio a cercare”. Lo dice il rapper Emis Killa parlando a La Zanzara su Radio 24, parlando dell’inviato di Striscia Vittorio Brumotti. Dice ancora: “Va sempre da sti disperati che vendono in strada, rompono i coglioni con le telecamere. Non so, che reazione si aspetta?”. Ma lui fa solo il suo lavoro, obiettano i connduttori: “? No, non fa il suo lavoro. Quello è il lavoro delle forze dell’ordine, non è il lavoro di uno con le telecamere che va a fare questo cinema per poi fare il piagnone”. Dunque l’obiettivo è quello di farsi picchiare?: “Se voleva smascherare le cose, faceva l’infiltrato, invece così vai soltanto a rompere le palle. Tu prendi le botte e quelli continuano a spacciare. Lo sa anche lui che non risolve niente. Quella non è gente tranquilla, ma ha un determinato stile di vita. Quando vai lì con le telecamere a provocare, che reazione ti aspetti da queste persone? Che si costituiscano? Non lo faranno mai. O se ne vanno, o cominciano a menarti. E’ già successo altre volte, quindi se continua ed è recidivo, è masochista”

emis killa (8) emis killa (7) emis killa (9) emis killa e selvaggia lucarelli