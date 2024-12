1. FEDEZ E LA STOCCATA A CHIARA FERRAGNI A REAL TALK: “CHI PERDE UN MARITO TROVA UN PATRIMONIO”

Estratto dell'articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

Fedez è stato ospite di Real Talk, format ormai di culto dedicato al rap italiano, in cui gli artisti sono chiamati ad esibirsi con strofe inedite su strumentali prodotte da Bosca, uno degli ideatori dello show. […] Non sono mancati riferimenti a Chiara Ferragni e al nuovo compagno, ma anche a Luis Sal e il suo Muschio Selvaggio, passando per il dissing con Antonio Dikele Distefano e altro ancora.

Tanti sono i punti che Fedez tocca nei quasi dieci minuti di barre nel format Real Talk, dove si è esibito senza filtri, toccando ogni punto della sua vita, compresa l'indagine Doppia Curva e la sua amicizia con Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, nonché narcotrafficante. Il rapper non la rinnega e, anzi, canta: "Meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti", ma davvero non le manda a dire a nessuno, come dimostrano le barre rivolte alla ex moglie Chiara Ferragni e al suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera, e infatti dice: "

“Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio […] Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia”.

[…] "Più ci rifletto e penso che forse è tutto sbagliato, ogni ca**o della mia vita diventa un caso di Stato". E a questo proposito rincara la dose: "Non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio ca**o depilato".

[…] Una stoccata anche a Luis Sal, suo vecchio amico, che cita partendo dal podcast che conducevano insieme: "Non me ne frega un ca**o so che ho un caratteraccio, ultimamente faccio schifo, come Muschio Selvaggio".

Fedez è tornato alle origini. Si è messo in gioco nel format Real Talk usando il rap per raccontare quello che ha passato recentemente. «Avevo bisogno di dire delle cose che non avrebbe senso mettere in una canzone, in questo momento questo è il posto giusto» ha detto in chiusura parlando con i produttori Bosca. Kuma e Khaled.

Tre basi, per tre "rappate" ricche di attacchi e intrise di significato. Fedez, che è stato annunciato tra i cantanti in gara per Sanremo 2025, racconta la sua verità spaziando da Chiara Ferragni a Fabrizio Corona, senza dimenticare il lavoro tra Antonio Dikele Distefano e Muschio Selvaggio. Non tralascia la questione del rapporto con gli ultras della Curva del Milan. Infine spazio ai problemi di salute che ha avuto recentemente e al suo nuovo amore, che pare vorrebbe tenere segreto. […]

«Non vedi che è tutta scena, non va controcorrente. Prendi tutta la scena, non fa il mio conto corrente. La base della piramide aspira ad arrivare all'apice, dall'alto verso il basso arrivano piogge acide. I vostri giudizi nostalgici dei miei inizi, l'unico artista italiano spiato dai servizi. Osserva i miei nemici dentro la cronologia: la politica, la scena, la chiesa, la polizia. Il tuo rapper preferito stava nella mia agenzia, l'ho visto uscire da un buco come in ginecologia. Ogni rima che si intreccia apre una breccia a Porta Pia. Sei un uomo piccolo, sei una microspia. Ho iniziato questa guerra che tu eri un'ecografia, quando Emis Killa era Emilietto e Ghali era Fobia. Rapper facce da poker vanno contro i tiktoker con il pezzo del momento famoso grazie ai tiktoker. Ho pensato di varcare le porte dell'amore ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore. Più ci rifletto e penso che forse è tutto sbagliato.

Ogni c***o della mia vita diventa un caso di stato e non mi stupirebbe se un giorno vedessi Mirta Merlino fare un servizio sul mio c***o depilato. Il lusso di una libertà che non ti puoi permettere ma devo ammettere che il giornalismo fa riflettere. Gente che non sa scrivere che intervista gente che non sa parlare per gente che non sa leggere. Aprite quella porta e non aprite quella bocca. Ogni popolo si merita il regime che sopporta. Carriere che durano il tempo di un lipsing, tapparsi occhi, orecchie e naso per arricchirsi. A furia di chiudere gli occhi ci dimentichiamo di quanta fatica abbiamo fatto per aprirli»

«Ringrazio tutti i miei fan che mi hanno votato, quest'anno al fantamorto quanto sono quotato? Sul trono in cui sono seduto ero tutto sedato. Ho fatto la dolce vita ma a me piace il salato. Ratti immacolati, le fogne dei piani alti ma meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti. Giornalista schiavo libero hai scritto un gran bell'articolo. Corsa per lo scoop, la gente si ferma al titolo. Milano brucia, uno strupro ogni 20 ore. Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore. La politica richiede, il giornalismo provvede, priorità di sto paese farsi i c****i di Fedez. Magistrato antimafia che mi ha fatto dossieraggio, arrestatemi per spaccio: vuoi una dose di coraggio? Non me ne frega un c***o, lo so che ho un caratteraccio. Ultimamente faccio schifo come Muschio Selvaggio. Ho visto cose, deep, che però non racconto ma ho capito, sì, cosa è andato storto.

Mafia e politica governano lo stesso mondo, si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Io e il capo della Curva ci chiamavamo. Non sapevo fosse reato avere un rapporto umano. C'è stato pure un ministro che gli ha stretto la mano. La polizia chiede un feat, noi non collaboriamo. Fai ca**re a rappare, compra una bella recensione. Hanno messo a libro paga un magazine di settore, io ho ascoltato una canzone scritta dal suo fondatore. Fai ca**re come rapper e come intervistatore. Dikele, va bene, mi vorresti boicottare. Ti rubo le ginocchiere, tu smetti di lavorare. Intendevo che fai i bo****ni, non critica musicale. Lì in mezzo siete cr***ni, le devo pure spiegare. Dimmi, ne vuoi ancora? Ti offro un caffé Sindona. Sono un marcio di zona, la Digos dice che mi adora in faccia a faccia per farmi la bua. Ho visto la morte in faccia, mi ha fatto meno schifo della tua».

«Sono tornato nel prime, sono in stato di grazia. Quando pago le tasse, pure lo stato ringrazia. La carriera di sti artisti con più featuring che amici. C'è più olio nel tuo c**o che nei parti di Diddy. Ho guadagnato tanto, se mi odi tanto tanto di guadagnato. Se metti la mia faccia sul francobollo, la gente poi sputa sul lato sbagliato. Chi perde un marito, trova un tesoro. Amore fa rima con patrimonio. Hai fatto gli stadi e i forum, con il pubblico finto come i casi a Forum. In Italia come Kanye West sono tutti passati da me perché in fondo tutti gli chef sono passati dal mc. Forse ieri sera un po' esagerato, dimmelo tu come è andata a finire.

Se non mi ricordo con chi ho sc***to, chiamo Corona per farmelo dire. Ti dai più arie di Briatore che sc*****ia nelle storie. Ti ho visto andare con certe t***e, come pagare il cesso in stazione. Vorrei comprare un po' di streaming, tutti comprano un po' di streaming. C'è tuo cugino che è primo in Fimi, cosa c***o fai: te ne privi? Amore ricordati, sentimenti un po' tossici. Per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po' troppi organi. Stanotte ho un altro malore, misa che tra poco tolgo il disturbo. Il male che ho fatto in amore, ho capito che adesso è arrivato il mio turno. Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene. Non so cos'era che ti tratteneva da prendere tutto e andartene via. Come se ogni giorno ti alzassi dal letto e per ogni bacio un'amnesia».

