“NON MI TINGO I CAPELLI, BERLUSCONI METTE LA MOQUETTE IN TESTA” - VITTORIO FELTRI: “METTO SOLO UN PRODOTTO CHE IMPEDISCE L'INGIALLIMENTO DEL BIANCO DEI CAPELLI, UNA COSA CHE DÀ IL SENSO DI SPORCO, E SICCOME IO NON SONO SPORCO CERCO DI APPARIRE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE...”

Da https://www.raiplayradio.it/programmi/ungiornodapecora/

vittorio feltri (3)

“I selfie? Non c'è nulla che mi rompe di più. Se me ne chiedono uno, per un minimo di garbo accetto di farlo ma dentro di me c'è un bollore di ira, perché questa abitudine è diventata ormai un'epidemia”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Vittorio Feltri boccia senza appello la 'mania' del momento, apprezzata dalle star e anche dai politici nostrani.

BERLUSCONI NEL SENZA CAPELLI

“Mi scoccio di fare i selfie sia con gli uomini che con le donne, forse un po' come quando me li chiedono le donne. Preferirei essere lasciato tranquillo, senza avere rotture di palle”. Cambiando argomento: ieri Massimo Cacciari ci ha detto che si taglia i capelli da solo. Lei, che con il filosofo condivide una capigliatura vivace, farebbe lo stesso?

“La cosa mi stupisce: già mi rompe andare dal barbiere una volta al mese, se dovessi tagliarmeli io preferirei spararmi”. Cacciari ha detto che non si tinge i capelli, a dispetto del colore nero. “I miei sono bianchi, ma la cosa mi lascia indifferente, è normale che accada. Metto solo un prodotto che impedisce l'ingiallimento del bianco dei capelli, una cosa che dà il senso di sporco, e siccome io non sono sporco cerco di apparire nel miglior modo possibile. Ma non mi tingo i capelli, mica sono Berlusconi”. Perché Berlusconi si tinge? “No, lui mette la moquette al posto dei capelli. A lui piace così ma a me non me ne frega niente”, ha sentenziato Feltri a Un Giorno da Pecora.

I CAPELLI DI BERLUSCONI