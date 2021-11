“NON È DETTO CHE SIA LA PEGGIORE” – LA VIROLOGA ILARIA CAPUA PROVA A PLACARE IL PANICO SULLA VARIANTE OMICRON: “QUESTO VIRUS NON ANDRÀ VIA. NON C’È NULLA DI SORPRENDENTE IN QUELLO CHE STA ACCADENDO. PRIMA DI TERRORIZZARE LE PERSONE, BISOGNA ANALIZZARE OMICRON E FARE MOLTE VALUTAZIONI. L’UNICO STRUMENTO DI CUI DISPONIAMO È IL VACCINO…”

(ANSA) - Ilaria Capua, a capo dell'One Health Center dell'università della Florida, in un'intervista alla Stampa parla di Omicron e sostiene che sta accadendo "solo quello che è normale che succeda. Ho detto tantissime volte che questo virus non andrà via, l'ho ripetuto, anche con grande frustrazione e dispiacere, ma è così - spiega -. Non c'è nulla di sorprendente in quello che sta accadendo, è successo con altre pandemie e con altre malattie infettive. Non capisco la sorpresa.

Sappiamo che, più il virus circola in popolazioni non vaccinate e più è possibile che si selezionino delle varianti. Sappiamo che in Africa il tasso di copertura vaccinale è bassissimo, che alcune varianti ci daranno filo da torcere, che non è detto che quest'ultima sia fra queste"

Secondo Capua "prima di terrorizzare le persone e di far partire l'allarme che percepisco, bisogna analizzare Omicron e fare molte valutazioni. Gli europei devono rendersi conto che l'unico strumento di cui disponiamo è il vaccino", afferma.

"Le uniche cose che servono sono quelle che sappiamo - continua -. Rispettare le distanze di sicurezza, evitare i luoghi affollati senza protezione, soprattutto se non si è vaccinati, non stare tutti appiccicati, e alzare il più possibile il muro della vaccinazione, ovvero lo strumento più adeguato a gestire il momento che stiamo vivendo".

"Nel mio ultimo libro - spiega Capua - scrivo che il vulnus principale di questa emergenza è il negazionismo e cioè il fatto che, quando l'allarme è stato dato, vari fra i leader del mondo occidentale, hanno avuto atteggiamento negazionista e questo ha influenzato l'opinione dei loro elettori. Negli Stati Uniti tante persone credono ancora che il Covid non esista".

