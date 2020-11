“NON POTEVO PERDONARE LE BUGIE RAZZISTE DI TRUMP SU MIO MARITO, MA HO INCONTRATO MELANIA PER IL BENE DEL NOSTRO PAESE” – MICHELLE OBAMA INFILZA TRUMP E RICORDA QUANDO LEI E IL MARITO SI SONO TURATI IL NASO E SI SONO IMPEGNATI PER UNA TRANSIZIONE “RISPETTOSA”: “HO DOVUTO TROVARE FORZA E MATURITÀ PER METTERE LA MIA RABBIA DA PARTE E ASSIEME A MIO MARITO ABBIAMO DETTO AL NOSTRO STAFF DI REALIZZARE QUANTO GEORGE E LAURA BUSH AVEVANO FATTO PER NOI…”

Differenza di stile e di classe: quattro anni fa "misi da parte la rabbia" per la vittoria di Donald Trump e mi impegnai per una transizione "rispettosa e senza intoppi". "Non fu facile", ma "la democrazia è più grande del nostro ego".

A scriverlo oggi su Instagram è l'ex first lady Michelle Obama, mentre Trump continua a non accettare la sconfitta.

Quattro anni fa "rimasi ferita e delusa, ma i voti erano stati contati e Donald Trump aveva vinto. Il popolo americano aveva parlato. E una delle grandi responsabilità di una presidenza è ascoltarlo", ha scritto la moglie di Barack Obama.

"Assieme a mio marito abbiamo detto al nostro staff di realizzare quanto George e Laura Bush avevano fatto per noi: una transizione rispettosa e senza intoppi". "Devo essere onesta, non è stato facile. Donald Trump aveva diffuso bugie razziste su mio marito e messo la mia famiglia in pericolo. Non era una cosa che ero pronta a perdonare, ma ho dovuto trovare forza e maturità per mettere la mia rabbia da parte", ha detto , ricordando il suo invito a Melania Trump per un tè alla Casa Bianca.

"Il nostro amore per il paese ci richiede di rispettare i risultati elettorali", sottolinea la ex first lady, esortando "tutti gli americani, specie i leader nazionali, qualsiasi sia il partito, a onorare il processo elettorale e fare la propria parte per incoraggiare una transizione morbida del potere, come hanno sempre fatto i presidenti in carica".

