31 gen 2024 08:46

“NON PRENDO NIENTE DI CUCINATO DALLE SUE MANI” – EPISODIO DI RAZZISMO A BORGOMANERO, IN PROVINCIA DI NOVARA, DOVE UNA SIGNORA HA DECISO DI ANDARE VIA DA UNA PIZZERIA QUANDO SI È ACCORTA CHE LA CUOCA AVEVA IL VELO - SECONDO IL RACCONTO DELLA DIPENDENTE MAROCCHINA, UN UOMO E UNA DONNA DI 50 ANNI SONO ENTRATI NEL LOCALE MA, DOPO AVER FATTO L’ORDINE, LA CLIENTE HA CHIESTO CHI C’ERA IN CUCINA E…