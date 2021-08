3 ago 2021 18:31

“NON RESISTO” - CHECHI-SIMEONI SHOW SU RAI2 DOVE GLI EX CAMPIONI OLIMPICI REGALANO UN SIPARIETTO AGLI SPETTATORI DEL PROGRAMMA “IL CIRCOLO DEGLI ANELLI”: TRA LE RISATE DEI PRESENTI “IL SIGNORE DEGLI ANELLI”, GUIDATO DA SIMEONI, SI DILETTA NEL SALTO IN ALTO. POI È LA STESSA CAMPIONESSA CHE, NON RESISTENDO AL RICHIAMO DEL MATERASSONE, ESEGUE UNA CAPRIOLA… VIDEO