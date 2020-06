Da https://www.laprovinciadilecco.it/stories/lecco-citta/magistrato-lecchesetrovato-senza-vita_1357195_11/

Laura Siani era stata sposata con Fabio Napoleone, ex procuratore a Sondrio e poi consigliere del Csm. Il magistrato era arrivato a Lecco da Palermo, dopo aver lavorato a Lodi: aveva collaborato all’inchiesta che aveva portato all’arresto del sindaco del capoluogo Simone Uggetti con l’accusa di turbativa d’asta.

Barbara Gerosa per il “Corriere della Sera”

«L' ultima volta che l' ho vista era serena e solare. Felice perché finalmente era riuscita ad andare dal parrucchiere e aveva cambiato taglio di capelli. Non riesco a darmi pace per non aver compreso che dietro a quel sorriso celava forse un grande dolore».

Antonio Chiappani, procuratore capo di Lecco, fresco di trasferimento a Bergamo dove assumerà l' incarico tra qualche giorno, ha gli occhi lucidi. Corre mille volte con la mente alla scena terribile che si è trovato davanti lunedì sera, quando il corpo senza vita di Laura Siani, 44 anni, magistrato in forza alla Procura cittadina dall' inizio di marzo, è stato rinvenuto nell' appartamento al primo piano di una palazzina nel centro del capoluogo lariano dove viveva da pochi mesi: morta probabilmente già da qualche giorno, il decesso risalirebbe alla notte tra venerdì e sabato.

Al momento l' ipotesi seguita dagli inquirenti, per le modalità del ritrovamento del cadavere, sembra essere quella di un gesto volontario. Sulla salma è stata disposta l' autopsia: la Procura di Brescia, chiamata ad occuparsi del caso trattandosi della scomparsa di un pubblico ministero della Procura di Lecco, ha aperto un fascicolo.

Non una lettera, una telefonata, nulla che potesse lasciar presagire una simile tragedia.

A fare il macabro rinvenimento è stato un collega di Laura Siani, il magistrato Paolo Del Grosso, preoccupato perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. Questa mattina la pm sarebbe dovuta comparire in aula per l' udienza di rinvio a giudizio degli indagati nell' inchiesta per il crollo del ponte di Annone Brianza. Dovevano trovarsi per discutere del procedimento, ma da venerdì scorso non rispondeva più al cellulare. Così Del Grosso lunedì sera ha bussato alla sua porta.

Davanti alla mancata risposta ha chiesto le chiavi alla proprietaria di casa, ma l' appartamento ero chiuso dall' interno. Allora ha sfondato una finestra ed è entrato. Per la donna non c' era più niente da fare.

Nata a Sesto San Giovanni, era figlia del noto musicista e compositore Dino Siani, scomparso nel 2017, e sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello del Lario. Cresciuta sul lago era tornata a Lecco dopo aver lavorato negli ultimi due anni a Palermo dove aveva coordinato importanti inchieste con la Direzione investigativa antimafia. Ancora prima a Lodi si era occupata dell' indagine che ha portato all' arresto del sindaco Simone Uggetti con l' accusa di turbativa d' asta per un bando relativo all' assegnazione della gestione delle piscine comunali.

È stata la moglie dell' ex procuratore di Sondrio, Fabio Napoleone, magistrato consigliere del Csm, che dopo l' esperienza in Valtellina, è ora sostituto procuratore generale a Milano. Non aveva figli.

«Una vita dedicata al lavoro.

Ci ha lasciato un dolore irreparabile», le parole di Chiappani.

