Diverse modelle ucraine, arrivate a Milano per la settimana della moda, si sono ritrovate nella drammatica situazione di dover lavorare e sfilare mentre le famiglie erano sotto le bombe nel loro paese. Alcune di loro hanno denunciato il mondo del lusso per non aver compreso la gravità della situazione nel loro Paese, altre hanno parlato dei familiari in fuga, altre ancora stanno cercando di ritornare a casa. E c’è chi ha aperto un account su OnlyFans per raccogliere denaro,

La modella ucraina Kristy Ponomar, 21 anni, ha sfilato per Prada davanti a Taika Waititi, Rita Ora e Kim Kardashian: «E’ stata la sfilata più difficile della mia vita. Ho sfilato per l’Ucraina. Fanculo la guerra, fanculo Putin! Voglio tornare a casa e stare al sicuro!». La ragazza ha poi pubblicato alcuni scatti dai rifugi antiaerei.

Anche la modella Kateryna Zub è bloccata in Europa e non riesce a raggiungere i genitori a Kharkiv, in Ucraina: «È orribile, è un incubo. Non posso credere che stia succedendo nel mio paese. Sento i miei genitori, sanno cercando di dirmi che va tutto bene, ma sento il suono delle esplosioni e delle sirene. Non riesco a raggiungerli. È troppo tardi. Non possono andare da nessuna parte. I russi sono ovunque. I carri armati sono ovunque. Oh mio Dio, è un incubo. È peggio di qualsiasi cosa abbia visto nei film».

La stilista ucraina Anna Mazzhyk ha detto di essere stata svegliata dai genitori alle 7 del mattino prima di una sfilata: «Mi hanno detto che la Russia aveva invaso l’Ucraina. Ho iniziato a piangere. Indossiamo tutte occhiali da sole per coprire gli occhi gonfi». La 22enne ha aperto una pagina su OnlyFans per raccogliere soldi per l'Ucraina

