“NON L’HO UCCISA IO” – CHRISTIAN BRUECKNER NEGA DI ESSERE L’ASSASSINO DI MADDIE MCCANN, MA IL CERCHIO INTORNO AL PEDOFILO SI STRINGE: SUL SUO CAMPER LA POLIZIA HA TROVATO NUMEROSI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, SOPRATTUTTO PICCOLI COSTUMI DI BAGNO - SEI MEMORY CARD CON OLTRE 8MILA IMMAGINI DI ABUSI SU MINORI SONO STATE TROVATE SEPOLTE A NEUWEGERSLEBEN, NELLA STESSA BUCA IN CUI L’UOMO AVEVA SOTTERRATO IL SUO CANE…

Angela Marino per "www.fanpage.it"

christian brueckner

L'avvocato di Christian Stefan Brückner, Friedrich Fulscher, ha affermato che il suo cliente "ha negato qualsiasi coinvolgimento" nel caso di Madeleine, lo riporta The Mirror. Brückner, tuttavia sarebbe sospettato anche in altri casi di scomparsa di minori.

È proprio nel corso delle indagini su Inga Gehricke, la bimba di 5 anni scomparsa nel 2015 e nota come la "Maddie tedesca", che la polizia ha scoperto nel camper del sospettato numerosi capi di abbigliamento per bambini, la maggior parte "piccoli costumi da bagno". Il camper potrebbe essere lo stesso che alcuni testimoni hanno visto in Algarve, in Portogallo in diverse occasioni intorno al 2007.

madeline mccann

Sei memory card con oltre 8mila file di immagini con abusi su minori sono state trovate nell'area in cui sono avvenute le ricerche, in una fabbrica di scatole dismesse a Neuwegersleben, vicino a Braunschweig, nella Germania settentrionale. I materiali compromettenti erano stati nascosti in una borsa in una buca nel terreno, sotto il corpo del suo cane morto.

i costumini trovati sul camper di christian brueckner 1

All'epoca Brueckner non fu accusato del rapimento di Inga, ma a giugno 2020, dopo che è stato identificato come sospettato nel caso McCann, la procura ha riaperto il fascicolo sulla sua scomparsa. Nel frattempo, ieri è emerso che potrebbe essere rilasciato dal carcere già il mese prossimo.

inga gehricke i movimenti di christian brueckner rene hasee kate e gerry mccann la casa dove vivevano christian brueckner e nakscije miftari Maddie McCann maddie mccann Maddie McCann christian bruckner 3 inga gehricke gerry e kate mccann con la foto della figlia maddie kate e gerry mccann con la foto della piccola maddie maddie mccann maddie mccann con la maglia dell'everton i costumini trovati sul camper di christian brueckner 2 christian brueckner e nakscije miftari christian brueckner la casa affittata da christian brueckner christian brueckner 2 christian brueckner 5 christian brueckner