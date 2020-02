“NON C’È MAI STATA NESSUNA RISSA A BORDO” - “MSC” SMENTISCE LA NOTIZIA DI “TPI” SULLA RISSA A BORDO DELLA NAVE “MERAVIGLIA”: “LE IMMAGINI DEL VIDEO MOSTRANO UN MOMENTO DELLA FESTA SERALE CHE SI TIENE SULLA PROMENADE CENTRALE. SI VEDONO GLI OSPITI CHE SI STAVANO GODENDO LA SERATA, SINO A QUANDO DUE UBRIACHI HANNO ASSALTATO LA BAND CHE STAVA INTRATTENENDO TUTTI E LA NOSTRA SECURITY È STATA COSTRETTA A INTERVENIRE”

LA PSICOSI CORONAVIRUS SCATENA IL PANICO SULLA "MSC MERAVIGLIA"

Riceviamo e pubblichiamo da “MSC Crociere”

“Chiaramente la crociera di MSC Meraviglia di questa settimana ai Caraibi è stata complessa, con il comportamento irrazionale e completamente fuori da linee guida mediche internazionali che ha portato a costringerci a saltare sia la Jamaica che le Grand Cayman. Il nostro equipaggio a bordo, composto tra l’altro da molti italiani a partire dal Comandante, si è adoprato al massimo per garantire - nei limiti di quanto è stato possibile - non solo informazioni tempestive ai nostri ospiti, ma soprattutto un’esperienza a bordo che in qualche modo potesse compensare per il grave disagio causato dai governi della Jamaica e Grand Cayman. A questo si aggiunge che tutti i passeggeri si sono visti rimborsare il 100% del costo della crociera, oltre a ricevere altri benefit a bordo a un significativo sconto su crociere future.

Detto questo, è chiaro che ci sono stati dei momenti di tensione e passeggeri che sono stati meno contenti di altri. Ma non c’è mai stata nessuna rissa a bordo. Le immagini del video anzi mostrano un momento della festa serale che si tiene su tutta la promenade centrale della nave, sino alla lobby e sulle scale Swarovski che ad essa portano. Si vedono chiaramente - proprio sulle scale - gli ospiti vestiti da sera e che si stavano godendo la serata. Sino a quando, a causa di due ospiti ubriachi che hanno assaltato la band che stava intrattenendo tutti e facendoli ballare e divertire la nostra security è stata costretta a intervenire, per proteggere non solo la band ma soprattutto gli altri ospiti.

Non è stata una scena simpatica ne una situazione semplice, ma è stata risolta relativamente velocemente con la security (sono gli uomini che si vedono nelle immagini vestiti di grigio nero) che ha dovuto purtroppo ricorrere a degli strumenti di relativa forza anche per proteggere tutti gli altri ospiti dal comportamento dei due ubriachi. Le altre persone che si vedono nella parte finale della scena e che usano violenza sono i compagni di viaggio dei due, forse anche loro in stato di ebrezza.

Finito questo momento di tensione, tutto è tornato normale. I nostri ospiti hanno continuato a godersi la serata. E l’equipaggio ha ricevuto le scuse degli ospiti che avevano provocato il tutto, essendosi questi nel frattempo resi conto di cosa avevano fatto.

Aggiungo che tutti gli ospiti che hanno voluto — italiani compresi - sono scesi a terra a visitare e godersi la visita a Cozumel. Lo dico perché questa e l’altra grossa inesattezza che ho letto. Le autorità mediche messicane hanno infatti confermato che non c’era nessun motivo razionale per quanto avevano fatto la Jamaica e le Grand Cayman, che avevano costretto la nave a saltare i loro porti a causa di una semplice influenza di tipo A di un membro del crew che nel frattempo era anche guarito. Motivo per cui non esisteva alcuna restrizione per nessuna nazionalità per potere andare a terra.”

