Massimiliano Rossi - comandante del Raggruppamento subacquei e incursori

Il contrammiraglio Massimiliano Rossi, comandante del Raggruppamento subacquei e incursori, il Comsubim, reparto di élite della Marina Militare, commenta con La Verità le polemiche scatenate dalla notizia che in occasione della parata della Festa della Repubblica del 2 giugno, il reparto non abbia gridato «Decima!» passando dinanzi alle tribune.

Non solo: un’altra querelle è nata sul gesto degli incursori, che hanno fatto cadere 10 rose rosse di fronte all’Altare della Patria, un gesto interpretato da alcuni come una polemica per il mancato grido.

Comandante, perché quest’anno non c’è stato il grido «Decima!»?

«È una disposizione che ho dato io, dopo aver fatto le mie valutazioni. Rientra nelle mie prerogative. Non intendo sacrificare l’onore del reparto sull’altare delle strumentalizzazioni per fini personali».

incursori della marina - parata del 2 giugno

A chi si riferisce?

«A chi ci ha tirato in ballo per una questione politica».

Si riferisce anche al generale Roberto Vannacci, candidato della Lega, che invita a fare il segno della Decima, una X, sulla scheda elettorale?

«Certo, visto il video che ha fatto».

Ma questo grido si è sempre fatto oppure no?

«Dipende dalla sensibilità del momento. Siamo in un periodo elettorale e ho ritenuto di non dare adito a inutili polemiche. La bandiera del raggruppamento che ha sfilato in testa alla parata del 2 giugno è decorata con la medaglia d’oro al valor militare concessa al gagliardetto della Decima Flottiglia Mas per le azioni condotte durante la seconda guerra mondiale».

roberto vannacci fate una decima

E il gesto degli incursori, che hanno lasciato cadere le rose?

«È un gesto che viene ripetuto sempre, davanti all’Altare della Patria, per onorare i caduti. Non c’è nulla di strano o di polemico, siamo solo in presenza di una strumentalizzazione».

La infastidisce tutto questo clamore?

«In realtà sì. Io servo la patria, quindi delle polemiche faccio volentieri a meno. Polemiche poi che provengono da chi non conosce la storia. Generano in me un senso di malessere; io sono orgoglioso dei miei antenati e delle tradizioni, ma se si continua con queste strumentalizzazioni, rischiamo una polemica sterile e infinita [...]».

