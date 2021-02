“NON SAPEVAMO DELLA PRESENZA DEL CONVOGLIO IN QUELL’AREA” – NEL COMUNICATO UFFICIALE SULLA MORTE DI LUCA ATTANASIO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO PUNTA IL DITO CONTRO LE FORZE PER LA LIBERAZIONE DEL RUANDA E FA SAPERE DI NON ESSERE STATO INFORMATO DEL PASSAGGIO DEL CONVOGLIO CON L'AMBASCIATORE ITALIANO: “I SERVIZI DI SICUREZZA E LE AUTORITÀ PROVINCIALI NON HANNO POTUTO GARANTIRE MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE SPECIFICHE, NÉ VENIRE IN LORO AIUTO PER MANCANZA DI INFORMAZIONI….”

IL COMUNICATO DEL CONGO SULLA MORTE DI LUCA ATTANASIO

comunicato ufficiale congo sulla morte di Luca attanasio

Lunedì 22 febbraio 2021 intorno alle 9 (ora locale), un convoglio del Programma alimentare mondiale è stato vittima di un attacco armato da parte di elementi delle forze democratiche per la liberazione del Rwuanda (FDLR), sulla strada per Rutshuru, nel territorio del Nyiragongo.

L'attacco ha causato tre vittime tra cui un congolese (il conducente di uno dei veicoli) e due cittadini italiani, il sig. Luca Attanasio, ambasciatore della Repubblica d'Italia presso la Repubblica democratica del Congo, e la sua guardia del corpo, il signor Vittorio lacovacci.

Colpito da proiettili all'addome, l'ambasciatore Luca Attanasio è stato salvato dalle guardie dell'Istituto Congolese per la Conservazione della Natura (ICCN), quindi trasportato a Goma all'ospedale della missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo, dove è morto a causa delle ferite ore dopo.

I servizi di sicurezza e le autorità provinciali non hanno potuto garantire misure di sicurezza preventive specifiche per il convoglio, né venire in loro aiuto, per mancanza di informazioni sulla presenza – del convoglio - in questa parte del Paese, considerata instabile e in preda ad alcuni gruppi armati ribelli nazionali e stranieri.

Allo stato attuale, una delle quattro persone rapite durante questo attacco è stata trovata dagli elementi delle forze armate della Repubblica democratica del Congo che continuano lo ricerche sul luogo della tragedia.

Il governo della Repubblica democratica del Congo si rammarica di questa tragedia e rivolge il suo più triste cordoglio alle famiglie delle vittime, alla Repubblica italiana e a tutta la comunità diplomatica insediata nella Repubblica democratica del Congo. Inoltre, garantisce che venga compiuto uno sforzo per il ripristino della sicurezza, in particolare in questa regione del paese afflitta da gruppi armati nazionali e stranieri sostenuti da persone che beneficiano dello sfruttamento illegale delle nostre risorse naturali a scapito del popolazione locale ammaccata.

Dopo l’attentato in cui sono stati uccisi l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, il ministero dell’Interno di Kinshasa punta il dito contro i ribelli Hutu delle Forze di Liberazione del Ruanda. Nell’attacco, avvenuto «sulla via del Rutshuru, nel territorio di Nyiragongo», oltre ai due cittadini italiani ha perso la vita l’autista di uno dei veicoli del convoglio, un cittadino congolese. Il comunicato, inoltre, specifica che l’ambasciatore italiano non è morto nei minuti successivi all’attentato, ma «qualche ora dopo nell’ospedale della missione dell’Onu in Congo, a causa delle ferite» riportate all’addome.

Nel testo le autorità del Paese aggiungono: «I servizi di sicurezza e le autorità provinciali non hanno potuto garantire misure precauzionali di sicurezza per il convoglio, né venire in loro aiuto». Il motivo? «La mancanza di informazioni sulla presenza – del convoglio – in questa parte del Paese, considerata instabile e afflitta dall’attività di gruppi armati di ribelli nazionali e stranieri».

Il ministero dell’Interno ha assicurato che «le forze armate della Repubblica democratica del Congo continueranno le ricerche sul luogo della tragedia», e ha espresso «le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, alla Repubblica italiana e a tutta la comunità diplomatica presente in Congo».

