“NON SEI UN BUON PADRE” – FOLLIA A MASCALI, IN PROVINCIA DI CATANIA, DOVE UN 48ENNE HA UCCISO CON UN PAIO DI FORBICI UN VICINO DI CASA 41ENNE - L’AGGRESSORE, ACCUSANDO LA VITTIMA DI NON ESSERE UN BUON GENITORE A CAUSA DELLE FREQUENTAZIONI DELLA FIGLIA, SI È SCAGLIATO CONTRO DI LUI COLPENDOLO PIÙ VOLTE AL TORACE E AL COLLO: L’AGGRESSORE È STATO ARRESTATO, L’ALTRO UOMO È MORTO DISSANGUATO…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

Una lite culminata in un omicidio: è accaduto nel centro di Mascali, nel Catanese. Intorno alle 13 un uomo, accusato da un altro di non essere un buon padre a causa delle amicizie della figlia, ha impugnato un paio di forbici e si è scagliato contro l'avversario, colpendolo più volte al torace e al collo.

I carabinieri hanno arrestato subito per omicidio Giampiero Blanco, 48 anni, disoccupato, con precedenti di polizia per porto abusivo di armi e ricettazione. Sarebbe stato lui ad accoltellare Antonio Raciti, 41 anni, operaio edile, con il quale aveva avuto uno screzio già ieri. I due, che si conoscevano da tempo perché vivono nello stesso quartiere, avrebbero avuto un diverbio per lo stesso motivo all'ora di pranzo, sempre in via Roma.

Dopo l'accoltellamento, la vittima è stata trasportata all'ospedale […]. A causa di una violenta emorragia, verosimilmente causata della lesione della carotide, è morto però alle 17.

I carabinieri, intanto, erano risaliti all'aggressore. Lo hanno raggiunto a casa, dove lo hanno trovato con indosso la maglietta inzuppata di sangue […] Nell'abitazione sono state trovate le forbici, arma del delitto. […]

