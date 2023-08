“NON SERVE A NULLA CONTINUARE” – LE PAROLE DISPERATE DELLA 19ENNE, VITTIMA DELLO STUPRO DI GRUPPO A PALERMO, HANNO MESSO IN ALLARME GLI INVESTIGATORI CHE L’HANNO CONVINTA A TRASFERIRSI: ORA PER LEI INIZIA UN’ALTRA VITA LONTANA DALLA CITTÀ, DOVE POTRÀ RICOMINCIARE CON UN NUOVO LAVORO – INTANTO GLI STUPRATORI PORTANO AVANTI LA TESI DEL RAPPORTO CONSENZIENTE: LA DIFESA CHIEDE LA SCARCERAZIONE DI UNO DEGLI ARRESTATI E…

1. LO STUPRO DI GRUPPO A PALERMO, LA DIFESA CHIEDE LA SCARCERAZIONE DI MARONIA

Estratto dell’articolo di Umberto Lucentini per www.gds.it

i ragazzi dello stupro di palermo

La difesa di Christian Maronia - uno dei sette ragazzi arrestati per lo stupro di gruppo della diciannovenne di Palermo- insiste nel chiedere la sua scarcerazione. L’udienza al tribunale del Riesame di Palermo si è aperta però con un piccolo colpo di scena: l’avvocato Alessandro Musso ha rinunciato al mandato perché “è venuto meno il rapporto di fiducia” con il suo assistito.

Musso ha infatti appreso poco prima dell’udienza che la famiglia di Maronia aveva appena nominato un altro difensore, Giuseppe Farina. E così Musso ha fatto un passo indietro. […]

2. LA RAGAZZA VIOLENTATA AGLI HATER «MI STATE PORTANDO ALLA MORTE»

Estratto dell’articolo di L. Sir. Per il “Corriere della Sera”

i post della ragazza stuprata a palermo su tik tok 1

[…] ha solo 19 anni e alle spalle un abuso e una vita difficile. Dietro al trucco pesante e all’aria da donna fatta c’è una ragazza sola, senza famiglia, vissuta per tanto tempo in comunità. Fragilità esplose ieri davanti all’ennesimo giudizio della Rete che l’accusa di «essersela cercata».

È un grido di aiuto quello di Francesca, il nome è di fantasia, violentata a luglio in un cantiere abbandonato sul lungomare di Palermo.

«Sono stanca, mi state portando alla morte. Io stessa, anche senza questi commenti, non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così». Un post in neretto scritto sopra il commento di un adolescente che, con volgarità e disprezzo, nega che la 19enne palermitana abbia subito una violenza. «Ma quale stupro, perché la difendete? — ha scritto il ragazzino — Era consenziente». Una tesi, quella del rapporto consensuale, che hanno sostenuto anche i sette autori della violenza.

angelo flores uno dei ragazzi accusati dello stupro di palermo

«Non serve a nulla continuare — risponde al commento lei —. Pensavo di farcela ma non è così». E ancora: «Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore». Una frase che preoccupa molto gli inquirenti.

[…] Uno psicologo la sta aiutando e gli inquirenti hanno deciso di trasferirla in un’altra città. La Procura non la farà testimoniare al processo contro i sette stupratori.

Francesca ripeterà il racconto delle violenze nel contesto protetto dell’incidente probatorio davanti al gip.

i post della ragazza stuprata a palermo su tik tok 3

3. UNA CITTÀ LONTANO DA CASA E UN LAVORO PER RIPARTIRE LA 19ENNE VA IN COMUNITÀ

Estratto dell’articolo di Lara Sirignano per il “Corriere della Sera”

Dalla notte della violenza gli investigatori non l’hanno mai lasciata sola.

Vincendo le sue paure, l’hanno convinta a fare i nomi dei sette che avevano abusato di lei. Una psicologa dell’Arma la segue da un mese. E ieri, i carabinieri, su disposizione della Procura di Palermo, l’hanno portata via.

Dopo giorni passati a cercare di persuaderla che una struttura protetta lontano dal quartiere in cui vive e in cui abitano le famiglie di tre dei ventenni che l’hanno violentata fosse la migliore chance per lasciarsi alle spalle tanto dolore, sono riusciti a convincerla. Così Francesca ha fatto i bagagli e ha lasciato la casa, nel quartiere popolare dell’Arenella, in cui, dopo la morte della madre, viveva con la zia.

stupro di gruppo a palermo

I carabinieri, che la tutelavano dopo le minacce subite da parte dei familiari dei ragazzi che ha denunciato, l’hanno scortata in serata in una comunità protetta fuori dalla Sicilia dove potrà voltare pagina e lavorare.

