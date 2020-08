“NON SI POSSONO BLINDARE LE PERSONE ALL’INFINITO” – ILARIA CAPUA È OTTIMISTA NONOSTANTE IL TREND DEI CONTAGI: “I RICOVERI SONO SOTTO SOGLIA, IL VIRUS CIRCOLA IN ALCUNE POPOLAZIONI, MA I PIÙ FRAGILI HANNO CAPITO E SI PROTEGGONO” – “L’ESTATE È SEMPRE L’ESTATE, MA SONO CONTAGI E NON PERSONE MALATE. SE FOSSERO AVVENUTI IN FASCE DIVERSE AVREMMO LE TERAPIE INTENSIVE PIENE…”

Da www.fanpage.it

ilaria capua

Intervistata da Sky Tg 24 la virologa Ilaria Capua ha dato il suo punto di vista sulla situazione dei contagi in Italia: "Abbiamo ottenuto dei risultati importanti: i ricoveri sono sotto soglia, il virus circola in alcune popolazioni, ma non si possono blindare le persone all'infinito, i più fragili hanno capito e si proteggono.

coronavirus Italia

Dal punto di vista dell'emergenza epidemica alcuni Paesi hanno capito – ha aggiunto – e stanno facendo del loro meglio per tenere il virus sotto controllo. È chiaro che avremo a che fare con lui per un periodo abbastanza lungo.

reparto di terapia intensiva brescia 11

Sono preoccupata per quello che succede qui negli Usa, dove stanno arrivando anche due uragani. Da noi il numero di contagi è in aumento, dalle immagini che vedo l'estate è sempre l'estate, ma sono contagi e non sono persone malate, vuol dire che se quei contagi fossero avvenuti in fasce diverse, non in ragazzi, ma in persone fragili o anziane, avremmo le terapie intensive piene".

fred de palma discoteca

Secondo la scienziata "la malattia non si manifesta ovunque allo stesso modo, dobbiamo cominciare a guardare con occhi diversi. Non so se le regole possono essere le stesse a Trapani o a Bolzano. Il virus circolerà, bisogna avere dei piani di azione, ma soprattutto bisogna essere flessibili, le città sono diverse, le aggregazioni all'interno sono diverse, non esiste una ricetta che va bene per tutti".

La Febbre del Sabato Sera - Giuseppe Conte e le discoteche by GianBoy discoteca colle di alseno

elettra lamborghini discoteca ilaria capua andrea damante in discoteca bob sinclar in discoteca terapia intensiva coronavirus 1 ilaria capua 4 ilaria capua