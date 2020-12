“NON SI PUÒ GIUDICARE GAINSBOURG CON GLI STANDARD DEL METOO” – JANE BIRKIN DIFENDE L’EX COMPAGNO DALLE ACCUSE DELLA CANTANTE LIO CHE LO HA BOLLATO COME “MOLESTATORE” E “L’HARVEY WEINSTEIN DELLA MUSICA”: “NON CREDO CHE SIA IL SERGE CHE CONOSCEVAMO” - A SCATENARE IL CAOS L'EPISODIO DEL 1986 QUANDO GAINSBOURG DISSE, DURANTE UNO SHOW TV, CHE VOLEVA SCOPARSI WHITNEY HOUSTON. BIRKIN: “ERA ONESTO. PENSO CHE STESSE DICENDO ESATTAMENTE QUELLO CHE…” - VIDEO

L'attrice e cantante britannica Jane Birkin ha difeso l’ex Serge Gainsbourg da chi lo ha definito “l’Harvey Weinstein della musica”.

In ottobre la cantante francese Lio ha fatto notizia quando ha affermato che Gainsbourg, morto nel 1991, era "semplicemente un molestatore", "che non si comportava bene con le ragazze" ed era il "Weinstein della musica".

Parlando al Times oggi, Birkin, che ha avuto una relazione con il cantautore francese Gainsbourg dal 1968 al 1980, ha difeso Gainsbourg, dicendo che non dovrebbe essere giudicato con gli standard dell'era #MeToo, sostenendo che Lio deve essere “amareggiata per qualcosa”. «Non credo che sia il Serge che nessuno di noi conosceva - ha detto Birkin, riferendosi all'intervista a Lio - So perfettamente che non era quel tipo di persona».

Lio, il cui vero nome è Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, si riferiva a un fatto accaduto nel 1986 quando Gainsbourg ubriaco apparve con Whitney Houston in uno show francese dicendo che voleva "scoparla": «Non si comportava bene con le ragazze. Gainsbourg è diventato un aristocratico della musica francese, ma non ho intenzione di rendergli omaggio. Ho sperimentato di persona il suo comportamento nei confronti delle giovani donne e la mancanza di rispetto che aveva».

«Penso che stesse dicendo esattamente quello che pensava – ha replicato Birkin - Non si può giudicare quell’evento in un’altra epoca, non si può giudicare basandosi su ciò che ha creato il Me Too. Era un uomo molto onesto, quindi aveva la tendenza di dire esattamente quello che pensava».

Gainsbourg era una figura controversa e nei suoi testi alludeva all'incesto e alla pedofilia. “Je T'aime ... Moi Non Plu” venne ritenuto così “X-rated” che venne denunciato dal Vaticano e bandito dalle radio nel Regno Unito.

Pochi anni prima dell'incidente con Whitney Houston, Gainsbourg accarezzò l'attrice Catherine Deneuve in diretta. Nonostante il suo comportamento, Gainsbourg è diventato un simbolo dell'orgoglio nazionale ed è entrato nell’immaginario collettivo come un signore chic anni Sessanta.

