10 giu 2020 16:15

“NON È SOLO UN PROBLEMA DI POLIZIA” – IN UN WALMART DI DENVER, IN COLORADO, SOTTOCHIAVE I PRODOTTI DI BELLEZZA PER AFROAMERICANI: LA FOTO CHE SVELA I PREGIUDIZI RAZZIALI NEGLI USA – DOPO IL SERVIZIO DELLA CBS CHE HA CREATO GRANDI POLEMICHE È INTERVENUTO WALMART CHE HA RESPINTO LE ACCUSE: "NON TOLLERIAMO DISCRIMINAZIONI DI ALCUN TIPO”