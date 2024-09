“NON SONO IN GRADO DI PORTARE AVANTI UNA GRAVIDANZA” – SELENA GOMEZ, A 32 ANNI, RIVELA DI AVERE PROBLEMI DI SALUTE CHE NON LE CONSENTONO DI AVERE UN BIMBO: “METTEREI A RISCHIO LA MIA VITA E QUELLA DEL FETO. CI HO PIANTO SU PER UN PO' DI TEMPO, MA SONO DISPOSTA AD ADOTTARE UN BAMBINO O A FAR RICORSO A UNA MADRE SURROGATA” – LA STAR, CHE DI RECENTE È ENTRATA NEL CLUB DEI MILIARDARI, HA IL LUPUS E NEL 2017 HA SUBÌTO UN TRAPIANTO DI RENI… - VIDEO

(ANSA) - Selena Gomez non è in grado di portare avanti una gravidanza. Lo ha rivelato la stessa attrice di 'Only Murders in the Building' in un'intervista a Vanity Fair. Ha spiegato che i suoi problemi di salute non le consentono di portare in grembo un bambino per nove mesi e che una gravidanza metterebbe a rischio sia la sua vita che quella del feto.

L'artista, attualmente è legata al produttore discografico Benny Blanco, ha rivelato che avrebbe voluto mettere su famiglia entro i 35 anni: "Non l'ho mai detto - sottolinea - ma purtroppo non posso avere dei figli miei. Ho un sacco di problemi di salute che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. Ci ho pianto su per un po' di tempo".

Nell'intervista Selena Gomez, 32 anni, non ha fornito dettagli sul suo stato di salute. È noto tuttavia che dal 2015 ha il lupus, mentre l'anno dopo le sono state diagnosticate ansia e depressione, forse legate ai farmaci che prende per tenere sotto controllo la malattia cronica di natura autoimmune. Nel 2017 ha subito un trapianto di reni e nel 2020 le è stato diagnosticato il disturbo bipolare.

Ha detto anche che per avere un figlio è aperta a diverse opzioni, tra cui un'adozione o il ricorso ad una madre surrogata. Di recente la star ha fatto notizia per essere entrata nel club dei miliardari. Secondo Bloomberg, la sua fortuna è stimata intorno a 1,3 miliardi di dollari. Alla sua età è una delle più giovani miliardarie degli Stati Uniti. Il grosso della sua ricchezza viene dai profitti della sua linea di cosmetici, Rare Beauty.

