“NON SONO STATA IO” – UNA DONNA SUDCOREANA È STATA ARRESTATA PER L'ORRIBILE CASO DEI CORPI DI DUE BAMBINI FATTI A PEZZI E RITROVATI IN DUE TROLLEY ACQUISTATI IL MESE SCORSO DA UNA FAMIGLIA IN UN MAGAZZINO DI AUCKLAND – LA SOSPETTATA È ACCUSATA DI AVER UCCISO I FIGLI, CHE AVEVANO 7 E 10 ANNI, NEL 2018. LEI NEGA – IL PADRE DEI PICCOLI ERA MORTO ALCUNI ANNI PRIMA DEL DUPLICE OMICIDIO – VIDEO