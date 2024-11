“NON SPAREREMO AI PASSERI CON I CANNONI” – VLADIMIR PUTIN ANNUNCIA CHE LA RUSSIA HA INIZIATO LA PRODUZIONE IN SERIE DEI SUPER MISSILI "ORESHNIK" E CHE I RAZZI BALISTICI IPERSONICI NON SARANNO UTILIZZATI PER COLPIRE “OBIETTIVI MINORI”: “I CENTRI DECISIONALI A KIEV POTREBBERO ESSERE PRESI DI MIRA” – UN MASSICCIO ATTACCO AEREO AI SITI ENERGETICI UCRAINI HA CAUSATO BLACK OUT IN VARIE REGIONI DEL PAESE…

VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - La Russia continuerà a rispondere ad ogni attacco dall'Ucraina con missili forniti da Paesi occidentali, ma non sparerà "ai passeri con i cannoni". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, sottolineando che il nuovo missile ipersonico Oreshnik non verrà usato per bombardamenti su obiettivi minori.

PUTIN, INIZIATA LA PRODUZIONE IN SERIE DEI MISSILI ORESHNIK

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che Mosca ha iniziato la produzione in serie dei missili "Oreshnik", cioè i missili balistici ipersonici come quello che sarebbe stato sparato contro una struttura dell'industria militare ucraina la settimana scorsa a Dnipro. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, secondo cui Putin, che si trova ad Astana per un vertice dell'alleanza Csto, ha anche dichiarato che le forze armate russe "stanno selezionando gli obiettivi da colpire sul territorio dell'Ucraina".

missile balistico ipersonico russo oreshnik

PUTIN, CENTRI DECISIONALI KIEV POSSIBILI OBIETTIVI ORESHNIK

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che "centri decisionali a Kiev" potrebbero essere potenziali obiettivi dei missili Oreshnik. Lo riporta la Tass. "Attualmente, il ministero della Difesa e lo Stato maggiore dell'esercito russo stanno selezionando gli obiettivi da distruggere sul territorio dell'Ucraina. Questi potrebbero essere strutture militari, imprese dell'industria della difesa o centri decisionali a Kiev", ha affermato Putin secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa.

"Tutto è possibile", ha risposto Putin in conferenza stampa a chi gli chiedeva esattamente quali "centri decisionali a Kiev", militari o politici, potrebbero essere presi di mira dai missili ipersonici Oreshnik. "Ai tempi dell'Unione sovietica - ha risposto il capo del Cremlino - c'era una battuta a proposito di quelle che erano le previsioni del tempo: 'Oggi, durante la giornata, tutto è possibile'".

il missile balistico russo Oreshnik - la repubblica

UCRAINA: SITI ENERGIA SOTTO ATTACCO, REGIONI IN BLACKOUT

(ANSA) - Il gestore della rete elettrica ucraina Ukrenergo ha attivato programmi di emergenza di interruzione di corrente nel Paese a causa di un massiccio attacco missilistico russo sulle infrastrutture energetiche nazionali, ha reso noto il fornitore di energia elettrica per la regione di Kiev, Dtek Kyivski Rehionalni Elektromerezhi, riportano i media locali.

"In conformità con l'ordine di Ukrenergo, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore", si legge in una nota. Gli utenti sono invitati a risparmiare elettricità per contribuire a stabilizzare la rete.

PUTIN, 100 MISSILI E 466 DRONI SULL'UCRAINA IN DUE GIORNI

(ANSA) - La Russia ha lanciato 100 missili e 466 droni sull'Ucraina negli ultimi due giorni. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Interfax.

telefonata tra donald trump vladimir putin - vignetta by osho RUSSIA - IL MISSILE BALISTICO ORESHNIK