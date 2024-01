“NON TOCCO CIBO PER 36 ORE” – RISHI SUNAK CHE HA RIVELATO DI SOTTOPORSI A UN DIGIUNO PROLUNGATO: NON MANGIA DALLE 5 DEL POMERIGGIO DELLA DOMENICA ALLE 5 DEL MATTINO DEL MARTEDÌ – IL LUNEDÌ SI REGGE IN PIEDI SOLO GRAZIE A TÈ E CAFFÈ E, COME SE NON BASTASSE, NEGLI ALTRI GIORNI NON TOCCA ALCOL E SEGUE UN REGIME VEGETARIANO – UNA VITA FATTA DI PENITENZE E RINUNCE CHE AGLI OCCHI DEGLI INGLESI LO COLLOCA NEL SETTORE DEI RICCHI CON MILLE FISIME E…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Un asceta indù a Downing Street? Non proprio, ma si è comunque scoperto che il primo ministro britannico Rishi Sunak pratica una forma di digiuno che si potrebbe considerare estrema: il capo del governo di Londra, infatti, si sottopone a una disciplina in base alla quale ogni settimana non tocca cibo per 36 ore, per la precisione dalle 5 del pomeriggio della domenica alle 5 del mattino del martedì. Questo vuol dire che per tutto il lunedì digiuna e va avanti solo a tè e caffè, nonostante quella sia spesso una giornata impegnativa fatta di riunioni e incontri ufficiali.

Sunak si sottopone a questo regime perché è un salutista e vuole tenersi in forma (lui è anche un appassionato di Peloton): si tratta di una forma radicale di quel digiuno intermittente che è considerato particolarmente benefico per l’organismo.

Ma forse c’entra anche il suo retaggio di fervente induista, che fa sì che il premier sia anche vegetariano e astemio: e si sa quanto il digiuno sia importante nella cultura indiana.

Fonti vicine al premier hanno sottolineato come questo regime alimentare sia una vera testimonianza del «focus e della determinazione che lui mostra in tutti gli aspetti della sua vita e del suo lavoro». Ma non si può fare a meno di avere l’impressione che queste rivelazioni possano rafforzare la percezione, nel pubblico generale, che Sunak sia un personaggio distaccato dal comune sentire, che vive in un pianeta suo fatto di ricchezza e strane abitudini.

[…] Sunak […] è praticamente dipendente dalla Coca-Cola, in particolare la versione messicana a base di zucchero di canna (cosa che gli ha procurato problemi ai denti) e lui stesso ha confessato che una delle ragioni per cui pratica il digiuno è che «così posso indulgere in tutte quelle delizie zuccherose che tanto mi piacciono per il resto della settimana». Almeno questo lo riavvicinerà alla gente normale.

