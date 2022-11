“NON TOGLIERÒ LA POSSIBILITÀ DI BENEDIRE QUELLE COPPIE OMOSESSUALI CHE CREDONO E CHIEDONO LA BENEDIZIONE DI DIO" - LO HA DETTO IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, MONSIGNOR GEORG BAETZING, DOPO L'INCONTRO CON IL PAPA E LA CURIA, RISPONDENDO A CHI CHIEDEVA SE IL VATICANO AVREBBE IMPEDITO A VESCOVI E SACERDOTI DI PROSEGUIRE NELLE BENEDIZIONI DELLE COPPIE GAY - "LA CHIESA NON PUO' ANDARE AVANTI COME PRIMA, SI TRATTA DI TRASMETTERE IL VANGELO"

georg baetzing 10

(ANSA) - "Non toglierò" la possibilità di benedire quelle coppie omosessuali che "credono e chiedono la benedizione di Dio". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Baetzing, in una conferenza stampa a Roma, dopo l'incontro con il Papa e la Curia, rispondendo a chi chiedeva se dopo queste riunioni in Vaticano avrebbe impedito a vescovi e sacerdoti di proseguire nelle benedizioni delle coppie gay.

Vescovi tedeschi, la Chiesa non può andare avanti come prima

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 19 NOV - La Chiesa deve cambiare, "non si può andare avanti come prima, si tratta di trasmettere il messaggio del Vangelo qui e ora, e non guardare sempre al passato, anche correndo il rischio di una Chiesa ammaccata. In questo, il colloquio con Papa Francesco è stato incoraggiante". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Baetzing, in una conferenza stampa al termine della 'visita ad limina' in Vaticano.

georg baetzing 9