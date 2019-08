“NON TORNERÒ CON BRIATORE” – ELISABETTA GREGORACI A “OGGI”: “FLAVIO DICE DI VOLERMI RISPOSARE? È UNA BATTUTA. È STATO DIFFICILE SEPARARMI, SONO PROFONDAMENTE CATTOLICA E HO GIURATO CHE SAREMMO STATI INSIEME PER SEMPRE, MA NON È STATO POSSIBILE” - POI NEGA DI AVERE UNA RELAZIONE: “SONO CONCENTRATA SULLE MIE PRIORITÀ: MIO FIGLIO NATHAN È L’ASSOLUTO CHE MUOVE TUTTO. POI C’È IL LAVORO…” – FOTOGALLERY BOMBASTICA

Anticipazione Stampa da “Oggi”

«Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta», dice Elisabetta Gregoraci in una lunga intervista al settimanale OGGI da domani in edicola. E, mettendo a tacere le voci che parlano di un ritorno di fiamma con l’ex marito Briatore, spiega: «È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato.

Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio». La Gregoraci, che dal 17 ottobre sarà al cinema nel film di Mimmo Calopresti «Via dall’Aspromonte», nega anche di avere una relazione sentimentale in corso: «Sono una persona concentrata sulle proprie priorità: mio figlio Nathan è l’assoluto che muove tutto, quello che anima il mio cuore sempre e per sempre. E poi il lavoro: è molto importante anche per la mia identità e senza mi sentirei persa».

