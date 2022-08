Da www.corriere.it

francesco totti pensieroso

Quella che sembrava essere la goccia che fa traboccare il vaso, alla fine non si rivela tale. O meglio, è quello che dichiarano gli amici di Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti. Sembrava che la causa scatenante del divorzio tra l’ex capitano della Roma e l’ex velina fosse proprio lei, terzo incomodo in una relazione durata vent’anni.

E invece ora arrivano le dichiarazioni delle persone più vicine alla nuova compagna di Totti: «Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante» hanno dichiarato al settimanale DiPiù.

Lo sfottò allo stadio

Se per la designer floreale le cose si stanno facendo serie, dall’altra parte l’ex idolo della Roma pare voler aspettare la separazione definitiva prima di ufficializzare la relazione. In realtà non sembrerebbe mancare troppo tempo, visto che la ex coppia più famosa d’Italia avrebbe già fissato l’incontro in tribunale. Intanto in campo non mancano i riferimenti ai tradimenti della coppia, in questo caso calcistici.

Durante la partita Lazio-Inter, giocatasi lo scorso venerdì i tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione sui cui si poteva leggere: «Bentornata a casa Ilary». Pare infatti che l’ex moglie del capitano della Roma fosse laziale prima del matrimonio. In seguito non si è mai sbilanciata, ma ora che le strade del calciatore e della showgirl si separano in modo definitivo, chissà quale maglia indosserà.

