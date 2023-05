“LA NOSTRA CONTROFFENSIVA PUNTA A RIPRISTINARE I CONFINI DEL 1991 INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI, CRIMEA INCLUSA” - IL MINISTRO UCRAINO DELLA DIFESA, OLEKSIY REZNIKOV: “CI SONO REALI POSSIBILITÀ DI UN'AVANZATA DURANTE L'ESTATE. SPERO CHE LA CONSEGNA DEGLI F-16 AVVENGA ENTRO L’ANNO: VOGLIAMO SPEZZARE LA VOLONTÀ DEI RUSSI DI VINCERE QUESTA GUERRA. MOSCA AVVIATO UNA NUOVA MOBILITAZIONE, MA MOLTI SONO DILETTANTI, SENZA ESPERIENZA, SENZA PADRONANZA DELLE ARMI"

(ANSA) - PARIGI, 30 MAG - "Ci sono reali possibilità di un'avanzata durante l'estate": intervistato dal quotidiano Ouest-France, il ministro ucraino della Difesa, Oleksiy Reznikov, evoca l'imminente controffensiva del suo esercito contro le forze russe che hanno invaso l'Ucraina. "Vogliamo spezzare la volontà dei russi di vincere questa guerra", dichiara il ministro, affermando che questa controffensiva punta a ripristinare "i confini del 1991 internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina", Crimea inclusa. Per lui, la controffensiva "porterà ad un nuovo ripiegamento dei russi dal nostro territorio".

L'esercito di Mosca, osserva il ministro, ha "avviato una nuova mobilitazione, ma molti sono dilettanti, senza esperienza, senza padronanza delle armi". "Wagner ha usato dei detenuti, e per l'assedio di Bakhmut, durante sei mesi, 60.000 uomini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti", ha aggiunto, senza precisare se questo bilancio include i due campi. Nell'intervista al quotidiano regionale francese, Reznikov insiste inoltre sull'urgenza di fornire all'Ucraina le armi promesse dagli occidentali.

Evoca, in particolare, il via libera degli Stati Uniti ai propri alleati affinché possano consegnare gli aerei da caccia F-16 a Kiev. Il ministro spera che la consegna possa avvenire entro "fine anno". "Il mio sogno sarebbe di averli per la fine dell'anno, per dire che Babbo Natale esiste davvero", ha ironizzato,ricordando che i piloti ucraini devono ottenere una formazione di diversi mesi prima di poter utilizzare i jet.