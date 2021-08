3 ago 2021 19:06

“NEL NOSTRO FUTURO C’È L’AMERICA” – NICOLE DAZA, LA COMPAGNA DI MARCELL JACOBS, RIVELA CHE NEI PROGRAMMI DELLA COPPIA CI SONO GLI STATI UNITI: “CI PIACEREBBE TANTISSIMO. LUI MI HA DETTO CHE VOLEVA ANDARE IN CALIFORNIA. PUÒ ESSERE UNA COSA PRODUTTIVA PER LUI, PER ME E PER I BAMBINI CHE FREQUENTEREBBERO LE SCUOLE LÌ. SIAMO NATI IN POSTI DIVERSI E CRESCIUTI IN POSTI DIVERSI. VOGLIAMO FAR VEDERE IL MONDO AI BAMBINI E…” - VIDEO